EntornoInteligente | ¡Me voy a Suiza!

Lo que necesito para mi formación académica son dos cosas: gran calidad en educación y sobre todo grandes oportunidades para la investigación

Entornointeligente.com /

Es una de las cosas que me encantaría escribir…

Para un aspirante a Físico Nuclear su formación es muy importante, esto supone un esfuerzo constante, ¿han escuchado el dicho de que las carreras no son de velocidad sino de resistencia? Bueno, una carrera científica es justamente eso. Esfuerzo constante y sonante. Preparación diaria para no quedar rezagado, es una etapa muy importante la de elegir posgrados y dónde hacerlos. Por eso, para mí, es una fuerte opción irme a Suiza a estudiar un doctorado.

Lo que necesito para mi formación académica son dos cosas: gran calidad en educación y sobre todo grandes oportunidades para la investigación.

El panorama de los científicos no puede estar alejado de mantenerse ocupado en un laboratorio construyendo y (por qué no) destruyendo teorías con base a la experimentación científica. Las leyes de la naturaleza son así, primero tienen que pasar por un riguroso sistema en el que son formuladas las hipótesis para que por medio del método científico llevemos la teoría a la práctica y veamos de qué lado masca la iguana, como dicen en mi tierra. Y entonces saber si efectivamente son o no son congruentes estas teorías con la realidad. Literalmente es con respecto a la naturaleza.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un virus desconocido al acecho (¿se les viene a la mente algo?) y que dicho virus no sabemos cómo afecta a nuestro organismo, bueno pues el método científico nos lleva a desarrollar múltiples hipótesis como ideas de cómo puede estar trabajando este bicho desconocido, y ya en el laboratorio con estrictos protocolos de bioseguridad metemos en diferentes ambientes a dicho virus y vemos cómo trabaja. Hasta llegar a una conclusión que logre desenmascarar su forma de dañarnos.

Para los científicos nucleares la cosa no es tan diferente, trabajamos con máquinas gigantescas que controlan partículas muy pequeñas y ahí dominamos el mundo…al menos el subnuclear.

Por eso Suiza es un país muy importante para mí, porque siento que ahí puedo continuar con una gran formación que empecé en la UNAM y porque finalmente, el creador del acelerador de partículas más barato del mundo quiere trabajar en el acelerador de partículas más caro del mundo… ¡he dicho!

http://@chicoparticulas

Entornointeligente.com