‘Ete tu wiki lockdown na dede tori!’

PARAMARIBO – Na drie weken thuiszitten hield schaafijsman Albert Apintoe het niet langer uit. “A p’kin moni san mi ben abi na oso keba en a frow no e wroko moro”, vertelt Apintoe.

Nadat hij levensmiddelen bij Combé Markt had gekocht en zijn gezin van vijf dagelijks van brood was voorzien, was zijn spaargeld op. Tijd voor hem dus om zijn werkzaamheden te hervatten. Het gele lint om zijn ijskar zorgt ervoor dat de social distancing wordt gewaarborgd.

Er is weinig bedrijvigheid in de Maagdenstraat, waar zijn karretje staat. COVID-19 legt alle economieën lam. Echter, Suriname hoeft in tegenstelling tot andere landen, niet op steun van de overheid te rekenen. Vóór het virus uitbrak, zat het land al in een financiële crisis. Nu is de rek eruit. De dubbele klap zal voor meer armoede zorgen.

Ondernemers weten niet hoe ze hun hoofd boven water moeten houden en kleine hosselaars zijn de kluts helemaal kwijt. “De president heeft gezegd dat hij zal kijken hoe hij de ‘kleine man’ tegemoet kan komen. Tot de dag van vandaag heeft niemand ons nog een bezoek gebracht, maar we wachten rustig af”, deelt Apintoe mee. “We willen verspreiding voorkomen, maar moeten allen met de meeste spoed aan het werk, anders is het gevolg niet te overzien.”

Vroeger waren er vijf schaafijsmannen in de Maagdenstraat, maar de rest staat er niet. “Ik kan niet thuis blijven wetende dat er geen geld is. Mijn vrouw verkocht vroeger geborduurde lakens aan de Franse kant. Door het coronavirus kan zij voorlopig niet werken. De kinderen zijn nu ook thuis.” De huisbaas verleent zijn medewerking door hem pas na COVID-19 zijn huur te laten betalen.

Apintoe staat van zes uur ‘s morgens tot vijf uur ‘s middags achter zijn ijskarretje. Hij mist de tijd waarin klanten in de rij stonden om schaafijs te kopen. “Als ik SRD 100 verkoop, ben ik al tevreden, maar dat is misschien te optimistisch.” De schaafijsman hoopt dat alles goed komt, al ziet het er nu nog somber uit. ” Efu presidenti taki ete tu wiki lockdown, da na dede tori .” Apintoe volgt dagelijks ‘Bakana Tori’ met de hoop op goed nieuws.

