Paula Arenas, la apuesta para Viña del Mar

La autenticidad musical de Paula Arenas tiene sus cimientos, se trata de una artista con criterio y formación que empezó a trabajar con tenacidad para alcanzar logros propuestos y precisamente eso es lo que se ha dado en los últimos meses.

Desde su lanzamiento a nivel profesional hace cerca de un lustro, la cantautora bogotana le apostó a un proyecto libre, honesto, donde hacía gala de la composición, un factor tan importante en ella como la interpretación, como lo dio a conocer en esa antesala que se denominó “Matices”, que además le significó la nominación a un Premio Grammy Latino como mejor nuevo artista.

A partir de allí, nuevas y buenas cosas inundaron la cotidianidad de Paula Arenas, pues ese fue el punto de partida para “Visceral”, el álbum que la describe tal y como es, donde se consigna su historia y “Buena para nada”, el sencillo que abrió esa etapa, es ahora la carta de presentación de Colombia en uno de los festivales más importantes en Latinoamérica, Viña del Mar en Chile, que este año va del 23 al 28 de febrero

Como ya se ha podido establecer, la propuesta de Paula Arenas resulta arriesgada si se compara con el consumo masivo de música urbana que se presenta en la actualidad, sin embargo, creer en su proceso es parte de la consigna que le acompaña y por lo que trabaja a diario

“Visceral” está en pleno auge, las letras impregnadas de amor, son de su autoría y en todas se deja ver una influencia musical muy amplia, donde el romanticismo es su principal ingrediente, buscando un nicho que existe y no dejará de entonarlas

Autenticidad musical

Conversar con Paula Arenas siempre es agradable, y escuchar sus canciones remite a la idea de llegar a un oasis en medio de las fortalezas construidas por el género urbano, todo esto con el amparo de un público ávido de ese material impregnado de sentimientos

¿”Visceral”, tiene vida propia,

qué balance puede dar?

Las tres nominaciones al Latin Grammy y ahora la invitación para representar a Colombia en Viña del Mar, dan cuenta de lo que ha traído este álbum, lo cual quiere decir que aún existe un público muy grande para la música romántica y que se identifica con letras para dedicar, y eso es importante para mí

“Buena para nada” hace parte de ese álbum, ¿cómo se escogió para participar en Viña del Mar?

El año pasado recibí dos noticias trascendentales. La primera tuvo que ver con las tres nominaciones a los Grammy, incluida la de Mejor canción pop con “Buena para nada”; a la semana me llega la invitación del Festival de Viña del Mar para representar a Colombia en su versión 2020 y debíamos enviar la canción participante, con el grupo pensamos que con la buena acogida que tenía, esta letra también podía ir a Chile y ahí está lista para viajar, pues es representativa del disco y apropiada para el certamen

Es de aclarar que la versión para Viña del Mar será más pop, con más instrumentos que la original que sólo cuenta con piano y cuerdas, entonces la idea era crecer la canción y se logró

¿Qué expectativas tienes y cómo vas a enfrentar al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara?

Conozco la fama cruel del público y por eso decidí que eso no puedo tomarlo como personal, voy preparada y con el corazón un poco fuerte, pero también sé que tengo que dar lo mejor de mí y por tanto continúo con clases de canto, de expresión corporal y como mi música no es para bailar, no requiero de una coreografía, aunque es obvio que debe haber un buen show

¿Qué ha cambiado en estos cinco años de carrera y qué se mantiene en la artista?

Ha cambiado mi forma de ver la vida, en lo personal me tomo todo con más profesionalismo y respeto hacia mí misma; de otra parte mantengo el romanticismo que me caracteriza al componer y no quiero cambiarlo

En lo que a composición se refiere, ¿te dejas llevar por la industria, o sigues tu instinto?

Yo también compongo para otros artistas, entonces en ocasiones no sólo tengo baladas y canciones de amor, sino que hay bailables como las bachatas, la cumbia y tengo un poco alternativo

¿Por qué crees que tu propuesta tiene tanta aceptación?

Tal vez porque no hay tantos representantes de la música romántica que si tiene su público. También porque la gente quiere escuchar nuevos cantantes y sus propuestas

¿Qué te inspira?

La vida misma, el amor, el desamor. Las que yo canto las baso en cosas personales que quiero decir, cuando escribo para otros es diferente

¿Te mantendrás en tu estilo musical o tal vez más adelante te dejaras seducir por otra línea?

No tengo idea. Nunca se sabe si termina uno en otros géneros, aunque siempre estaré abierta a evolucionar en otros géneros, de los tantos que hay

¿Con quién te gustaría

hacer una colaboración?

Con Pablo Alborán. Es otro romántico como yo

¿Un sueño cumplido?

Muchos. Haber cantado en los Latin Grammy fue indescriptible, lo soñé y se cumplió. Estoy por buen camino, esta carrera es muy dura y uno tiene que ser fuerte, aunque queda mucho por hacer, ejemplo, vender muchos conciertos, llenar estadios y una buena gira por el país y Latinoamérica

