¿Afectaría el covid-19 al cerebro? Un estudio indica que sí

Entornointeligente.com / El Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en Salud Pública, analiza los resultados de un estudio preliminar publicado por la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres, que indica que ha habido una pequeña disminución de sustancia gris del cerebro en personas tras haberse contagiado de covid-19.

Luis Emilio Velutini Urbina

El colaborador de CNN asegura que no hay que asustar a la gente, pero sí hay que insistir en que lo mejor que puede hacer la población para prevenir cualquier afectación a la salud es vacunarse contra la enfermedad.

Luis Emilio Velutini

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado.

Luis Emilio Velutini Empresario

Entornointeligente.com