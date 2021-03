Conatel alertó que el equinoccio solar afectará parcialmente las telecomunicaciones

Entornointeligente.com / Antiguo satélite venezolano VENESAT-1, ya fuera de servicio. Foto: Archivo

El fenómeno conocido como equinoccio primaveral puede causar interferencias en los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen en el país, especialmente aquellos que se sirven de satélites para el transporte de sus señales.

Por Oriana Reina | Conatel

El equinoccio tiene diversos efectos sobre los servicios de telecomunicaciones con diferentes niveles de intensidad.

Congelamiento de la señal de televisión, fallas en la nitidez, variaciones en el audio en algunos canales e interferencias radiofónicas son algunas de las deficiencias que pueden experimentar los usuarios desde el 20 de marzo e incluso hasta mediados de abril

William Blanco, coordinador de seguimiento de radiodifusión adscrito a la gerencia de Seguimiento Regulatorio de Conatel, explicó que este fenómeno natural se produce cuando el sol y el plano ecuatorial terrestre se encuentran alineados durante el inicio de la primavera y el otoño

Blanco comentó que “las interferencias o variaciones provocadas por el equinoccio solar suelen ser más notorias en equipos receptores con antenas de poco diámetro, por lo que el servicio que se verá más afectado es el de las comunicaciones satelitales”

