¿Portillo trata de ‘desequilibrada mental’ a su ex Magalí Caballero?: “Solo harás el ridículo”

Luego de que la farandulera Magalí Caballero haya estado nuevamente en el ojo de la tormenta por estar en miras de la SET tras la adquisición de un vehículo 0 Km, Portillo salió al paso.

Y es que la mediática no solo aseguró que Juan Carlos no le obsequió el rodado, sino que el mismo no está en condiciones económicas para darle “la vida que lleva”.

“Su realidad, honestamente, está muy alejada a la mía, muy lejos de desmeritar su calidad profesional o personal, creo que está como a seis vidas de poder darme la realidad que yo llevo teniendo, sin necesidad alguna de depender de otras personas. Los números no dan desde cualquier punto de vista, hasta causa gracia, así que dejo a criterio de quien quiera pensar u opinar al respecto”, dijo al diario Popular.

Tras sus declaraciones, llamativamente Portillo compartió un mensaje a través de su cuenta en Instagram. “Sin autoridad moral ni equilibrio mental no pretendas descalificar a nadie. Solo harás el ridículo y de allí no se vuelve”.

Juan Carlos Portillo renunció al cargo de viceministro de Salud, tras el escandaloso festejo de cumpleaños de Caballero, faltando a las normas del protocolo sanitario en la fase tres de la cuarentena, sin distanciamiento físico ni uso de tapabocas.

