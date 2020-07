La princesa Beatriz se casa por sorpresa en el castillo de Windsor

Entornointeligente.com /

La princesa Beatriz ha contraído matrimonio este viernes por la mañana con Edoardo Mapelli Mozzi en una ceremonia que se ha celebrado en la más estricta intimidad, según desvela el periódico The Sun.

Los recién casados se vieron obligados a retrasar su enlace, que inicialmente estaba previsto para el pasado mes de mayo, debido a la pandemia del coronavirus, pero salta a la vista que no estaban dispuestos a esperar ni un minuto más para convertirse en marido y mujer

La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson ha elegido para su gran día el castillo de Windsor, el lugar donde ha pasado el período de confinamiento con su ahora marido y donde también se casó su hermana Eugenia el año pasado, pero su paso por el altar ha sido muy diferente al que tradicionalmente se espera de un miembro de la familia real

En primer lugar, ella se ha decantado por la Real Capilla de Todos los Santos, que se encuentra en los terrenos de Windsor Great Park, y a diferencia de la boda de Eugenia, que se ofició en la capilla de San Jorge, la suya no ha sido televisada ni ha congregado a un sinfín de curiosos. De hecho, las medidas de distanciamiento social que aún siguen vigentes en Reino Unido solo permiten las reuniones de hasta 30 personas, por lo que la lista de invitados habrá sido muy reducida. Se cree que su abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe, habrían estado presentes mientras Beatriz y el empresario italiano se daban el ‘sí quiero’ frente a una veintena de personas

La gran incógnita es si el padre de la novia también habrá asistido a la ceremonia, ya que su presencia se ponía en duda debido a la polémica que ha suscitado en los últimos meses su conexión con el empresario Jeffrey Epstein, que se suicidó el pasado verano en prisión mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores

