EntornoInteligente | Kamala Harris hace historia: Será la primera mujer y afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia de EE.UU.

Kamala Harris , la compañera de fórmula Joe Biden, hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer de la historia elegida como vicepresidenta de EE.UU., luego que los principales medios estadounidense confirmaran el triunfo del candidato demócrata.

La senadora, de 55 años, hija de padre jamaicano y madre india, será además la primera mujer negra que ocupará la Vicepresidencia de EE.UU ., cuando Biden y ella lleguen a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

La actual legisladora demócrata por California será la mujer que ha ocupado un cargo político de mayor rango en la historia de la primera potencia del mundo, un honor que hasta ahora tenía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi .

“Es la primera. Pero no será la última”, tuiteó Emily’s List, la mayor organización de EE.UU. dedicada a reclutar, entrenar y apoyar las candidaturas de mujeres demócratas a todos los niveles.

Harris fue fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016 , y se ha granjeado una fama de ser especialmente dura tanto desde la Fiscalía como en sus intervenciones inquisitivas en las audiencias del Senado.

“Romper barreras implica romper cosas. Y cuando rompes cosas, es posible que te cortes. Podrías sangrar. Puede que sea doloroso. Y valdrá la pena, todas y cada una de las veces”, dijo Harris en una entrevista con la agencia EFE en octubre pasado.

Las principales cadenas de televisión proyectaron la victoria de Biden y Harris poco antes de las 11:30 de la costa este (13:30 horas de Chile), cuando Biden amplió su ventaja en Pensilvania a más de 30.000 votos sobre el Presidente estadounidense, Donald Trump.

Poco antes, Trump había proclamado en Twitter que había ganado la reelección “por mucho”.

Actualmente, Biden suma 284 delegados o 273, dependiendo de si se toma en cuenta Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí que hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News; mientras que Trump tiene 214.

Que no la comparen con Obama Harris ha insistido en alguna ocasión en que ella misma no se compara con Obama y que preferiría que otros no lo hicieran.

“Cuando por primera vez me presenté a un cargo público, una de las cosas con las que tuve que luchar es que te fuerzan durante ese proceso a que te definas a ti misma de manera que te adaptes bien al compartimento que otra gente ha creado por ti”, apuntó en una entrevista citada por el Washington Post.

En su caso, Harris atribuye a su madre el mérito de no haber tenido problemas de identidad, ya que ella creció bebiendo de la cultura india, pero al mismo tiempo sintiéndose orgullosa de ser afroamericana.

“Sabía (mi madre) que su patria de acogida nos vería a Maya y a mí como niñas negras, y estaba resuelta a asegurarse de que creceríamos como mujeres negras orgullosas y con confianza en sí mismas “, escribió Harris en su libro.

Gopalan estuvo vinculada al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y salió a manifestarse junto a su marido, y más tarde con sus hijas cuando se divorció.

Conforme su perfil político fue creciendo a lo largo de los años, Harris no ha parado de resaltar detalles de su biografía para trazar nexos con los votantes: ” No es sobre mí, es sobre la gente a la que represento “, subrayaba en una entrevista.

