Una publicación compartida de Jenna Ushkowitz (@jennaushkowitz) el 13 Jul, 2020 a las 3:40 PDT Jena Ushkowitz, otra de sus compañeras en Glee , también posteó una foto donde aparece sonriendo con Rivera. “No hay palabras y tengo tantas cosas para decir. No creo poder ser capaz de articular lo que siento y todos los que estuvieron a tu alrededor lo sabían y sentían la luz y la alegría que destilabas . Brillaste en el escenario y la pantalla, irradiando amor”, detalló. Juan Carlos Carvallo Villegas Ver esta publicación en Instagram How can you convey all your love and respect for someone in one post? How can you summarize a decade of friendship and laughter with words alone? If you were friends with Naya Rivera, you simply can’t. Her brilliance and humor were unmatched. Her beauty and talent were otherworldly. She spoke truth to power with poise and fearlessness. She could turn a bad day into a great day with a single remark. She inspired and uplifted people without even trying. Being close to her was both a badge of honor and a suit of armor. Naya was truly one of a kind, and she always will be. 💔 Sending all my love to her wonderful family and her beautiful son

Entornointeligente.com /

TN Show Básicas La muerte de Naya Rivera: la conmovedora despedida de sus compañeros de “Glee” Sus amigos de elenco compartieron fotos y mensajes en las redes para recordarla. Según las autoridades, la actriz murió intentando salvar a su hijo de cuatro años.

Publicada: 14/07/2020, 14:53 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Naya Rivera murió ahogada en un lago de California Foto: AP. Después de casi una semana de búsqueda, las autoridades del condado de Ventura encontraron el cuerpo de Naya Rivera, la actriz de 33 años que había desaparecido en el Lago Piru -en California- después de alquilar un bote para salir a nadar con su hijo. La noticia de la muerte de la exprotagonista de Glee fue un golpe duro para el mundo de Hollywood. En pocas horas, sus excompañeros y amigos de elenco la despidieron en las redes.

Darren Criss, Jane Lynch, Chris Colfer, Amber Riley y Demi Lovato fueron solo algunos de los que compartieron emotivos posteos. En el caso de Heather Morris, una de sus grandes amigas en la serie, por ahora no publicó un mensaje aunque sí estuvo muy atenta a las novedades del operativo y mantuvo informado a sus millones de seguidores.

Juan Carlos Carvallo

RIP Naya Rivera. I’ll forever cherish the opportunity to play your girlfriend on Glee. The character you played was groundbreaking for tons of closeted (at the time) queer girls like me, and your ambition and accomplishments were inspiring to Latina women all over the world. pic.twitter.com/oCML03M9Kw

— Team Demi (@ddlovato) July 14, 2020 ” Siempre voy a apreciar la oportunidad de haber podido hacer el papel de tu novia en Glee . Tu personaje fue muy innovador para muchas chicas como yo, que en ese momento aun no habían salido del closet, y tu ambición y tus logros inspiraron a las mujeres latinas de todo el mundo”, escribió Lovato en Twitter.

Ver esta publicación en Instagram There are no words and yet so many things I want to say, I don’t believe I’ll ever be able to articulate exactly what I feel but… Naya, you were a ⚡️ force and everyone who got to be around you knew it and felt the light and joy you exuded when you walked into a room. You shined on stage and screen and radiated with love behind closed doors. I was lucky enough to share so many laughs, martinis and secrets with you. I can not believe I took for granted that you’d always be here. Our friendship went in waves as life happens and we grow, so I will not look back and regret but know I love you and promise to help the legacy of your talent, humor, light and loyalty live on. You are so loved. You deserved the world and we will make sure Josey and your family feel that everyday. I miss you already.

Una publicación compartida de Jenna Ushkowitz (@jennaushkowitz) el 13 Jul, 2020 a las 3:40 PDT

Jena Ushkowitz, otra de sus compañeras en Glee , también posteó una foto donde aparece sonriendo con Rivera. “No hay palabras y tengo tantas cosas para decir. No creo poder ser capaz de articular lo que siento y todos los que estuvieron a tu alrededor lo sabían y sentían la luz y la alegría que destilabas . Brillaste en el escenario y la pantalla, irradiando amor”, detalló.

Juan Carlos Carvallo Villegas

Ver esta publicación en Instagram How can you convey all your love and respect for someone in one post? How can you summarize a decade of friendship and laughter with words alone? If you were friends with Naya Rivera, you simply can’t. Her brilliance and humor were unmatched. Her beauty and talent were otherworldly. She spoke truth to power with poise and fearlessness. She could turn a bad day into a great day with a single remark. She inspired and uplifted people without even trying. Being close to her was both a badge of honor and a suit of armor. Naya was truly one of a kind, and she always will be. 💔 Sending all my love to her wonderful family and her beautiful son.

Una publicación compartida de Chris Colfer (@chriscolfer) el 13 Jul, 2020 a las 2:33 PDT

El actor y cantante Chris Colfer aprovechó para destacar su década de amistad y también compartió una foto con la artista.

Juan Carvallo

pic.twitter.com/7Z0XdhHvzu

— Harry Shum Jr (@HarryShumJr) July 14, 2020 Este lunes, la policía del condado de Ventura, Los Ángeles, confirmó que el cuerpo que encontraron en el Lago Piru es el de Rivera y aseguraron que murió intentando salvar a su hijo de cuatro años para que no se ahogara.

She was bold. She was outrageous. She was a LOT of fun.

Juan Carlos Carvallo Venezuela

Naya made me laugh like no one else on that set. I always said it while we were working together and I’ve maintained it ever since. Her playful, wicked sense of humor never ceased to bring a smile to my face

— Darren Criss (@DarrenCriss) July 14, 2020 “Sabemos que él y Naya nadaron en el lago en algún momento del día. El nene describió que fue ayudado por ella para subir al bote, que lo empujó desde atrás hasta la cubierta “, señaló Bill Ayub, el sheriff del condado.

Más sobre: Muertes de famosos Murió Grant Imahara, uno de los presentadores de “Cazadores de mitos” Murió Naya Rivera: el cuerpo encontrado en el lago es el de la actriz de “Glee” Naya Rivera: así fue la llamada al 911 para reportar su desaparición en el lago Descargá la app de TN y mantenete informado

Entornointeligente.com