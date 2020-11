Mototaxistas intentan sobrevivir entre pocas carreras y constantes”matraqueos”

Entornointeligente.com /

Para desempeñar el servicio los mototaxistas también deben acudir al mercado negro de la gasolina, en una época en la que ellos manifiestan que hacen pocas carreras ante la falta de poder adquisitivo de las usuarios.

A lo largo de la parte posterior del terminal de San Cristóbal, Oscar Castillo junto a más de una docena de mototaxistas ofrecen el traslado exprés en motos a las personas que circula en esa zona de La Concordia.

“Hay muy pocas carreras y a parte están los policías nacionales que no están martillando a cada rato, no nos dejan trabajar, no hay leyes para ellos, pero sí para nosotros”, expresó Castillo.

Expone que las alcabalas ubicadas en diversos puntos como medida de expansión de la covid, en varias ocasiones servían de puntos extorsivos para los motorizados. Oscar Murillo denuncia que los uniformados les retienen los documentos de la motos y les exigen de 80.000 a 10.000 pesos para devolver sus papeles de propiedad

