Con sensual vestido, Aura Cristina Geithner pidió a sus seguidores enamorarse y disfrutar

La actriz Aura Cristina Geithner sorprendió a sus seguidores con un par de sensuales videos de TikTok con los que les pidió “enamorarse, vivir y disfrutar”.

En las imágenes, la mujer apareció con un vestido corto de color azul aguamarina.

¿Irreconocible? La foto de Lady Noriega sin Photoshop que arrasa en redes "¡Enamórate, vive, disfruta! Que tus miedos no paren toda esa energía creativa que llevas dentro", escribió en una de sus publicaciones.

Sus fans en Instagram quedaron encantados con los carismáticos videos, pero resaltaron la belleza y la forma de ser de la actriz.

” Qué mujer más espectacular (…). Eres muy sensual (…). Me encanta tu sonrisa “, fueron algunos de los comentarios en la publicación

View this post on Instagram A post shared by Aura Cristina Geithner (@crissgeithner)

