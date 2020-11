¿Anuel AA se retira de la música?

Entornointeligente.com /

El cantante Anuel AA, en una imagen de archivo. Foto: Archivo caracoltv.com En año 2020, en cuanto éxito musical, ha sido positivo para el cantante puertorriqueño Anuel AA. Su disco Emmanuel, según el portal 20minutos.es, logró la acogida esperada en sus fanáticos a nivel mundial, pero parece que el artista no es feliz con lo que hace debido a una profunda depresión. Por ejemplo, antes de comenzar la entrega de los Premios Grammy Latinos, en los que participó la noche del jueves 19 de octubre de 2020, el artista publicó una canción en su cuenta de Instagram. En ella, habla abiertamente sobre la depresión que sufre, su infelicidad y su retirada del mundo de la música, indica el portal. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

La canción ha alarmado a sus seguidores, que se preguntaron sobre la posibilidad de que este se estuviera planteando dejar la música. Tomando como base la letra del tema, el cantante estaría pasando por un mal momento debido varias razones, entre ellas, su supuesta ruptura con su novia Karol G. En la canción hay un espacio dedicado a su hijo, al que asegura que no tiene tiempo de ver. “Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio, pero este es el final”, dice Anuel AA en otro de los versos que parece anticipar el fin del cantante sobre los escenarios, destaca 20minutos.es El artista no se ha pronunciado sobre si todo esto conduce a una retirada del mundo del espectáculo, pero quizá la del jueves fue la última actuación del artista.

