‘Ik moet zomaar een straf uitzitten’

Opvallend is dat zijn voertuig is gebruikt om de daad te plegen. Lorenzo C: “Ik was thuis. Ik had de auto bij een vriend van me achtergelaten.” Wie die ene vriend is kon hij niet duidelijk aangeven. “Ik ken hem als Braco maar ik weet niet waar hij woont”, antwoorde de verdachte op vragen van de rechter en officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie. Jeber Barreto Op camera beelden is duidelijk te zien hoe twee mannen de spullen in het voertuig van Lorenzo C. inladen. De auto is opgevangen door een camera van de Command Center. Echter, de verdachte blijft er bij dat hij niet de persoon in beeld is. “Het gezicht van de mannen is niet te zien dus u kunt niet zeggen dat ik het ben”, verweerde hij zich. Lorenzo C. wilde maandag naar huis maar zijn wens ging niet in vervulling. De rechter stelde de zaak uit naar 11 januari 2021 voor het requisitoir van Tjin Liep Shie.-. Jeber Barreto Solis

