People nombra a Michael B. Jordan el ?hombre vivo más sexy?

Michael B. Jordan se sorprendió con su nombramiento como hombre sexy por la revista People / Foto: Jordan Strauss/AP

El actor, conocido por su aclamado trabajo en ?Fruitvale Station?, ?Creed? y ?Black Panther? (?Pantera Negra?), fue anunciado ganador del título en el programa ?Jimmy Kimmel Live!? de ABC.

Jordan apareció vestido con un traje de protección amarillo contra peligros biológicos y reveló su identidad al quitarse el casco, que tenía una carita sonriente. Dijo que se enteró del reconocimiento en una llamada con su publicista mientras conducía con un amigo.

En la edición especial de la revista, que salió a la venta el viernes, dice que se sintió genial por el nombramiento.

?Tú sabes, todo el mundo siempre hace ese chiste de que, ?Mike, esto es lo único que probablemente no recibirás??, dijo Jordan. ?Pero es un buen club al que pertenecer?

Entre otros ganadores recientes están John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham

Jordan, de 33 años, indicó que las mujeres en su familia ?definitivamente están orgullosas de esto?

?Cuando mi abuela estaba viva, era algo que coleccionaba, y entonces mi mamá naturalmente la lee mucho y mis tías también?, dijo sobre la revista. ?Definitivamente tendrán un lugar especial para esta?

Jordan ha ascendido con paso firme en su carrera ofreciendo sólidas actuaciones en las series televisivas ?The Wire? y ?Friday Night Lights?. En el cine ha dejado su marca como la víctima de un tiroteo policial de la vida real, Oscar Grant, en ?Fruitvale Station?; el boxeador Adonis Creed en las secuelas de ?Rocky? ?Creed? y ?Creed II?, y el supervillano Erik Killmonger en la megaexitosa ?Black Panther?, un trabajo estelar. Próximamente se le verá como un ex SEAL (comando de la armada) ahora agente de la CIA en una adaptación cinematográfica del libro de Tom Clancy ?Without Remorse? (?Sin remordimientos?)

Más actividades

Además de actuar, Jordan ha sido un promotor de cambio entre bambalinas en Hollywood. Creó su propia compañía productora, Outlier Society Productions, que estuvo entre las primeras en acoger la cláusula de inclusión y comprometerse a contratar elencos y personal diverso

También ha estado activo con el movimiento Black Lives Matter y promovió la inscripción para votar anticipadamente en las elecciones presidenciales estadounidenses de este año

?Creo que hay un momento y un lugar para todo?, le indicó a People. ?Yo he seleccionado mis momentos para generar el mayor impacto. Todos podemos tomar medidas ? grandes o pequeñas ? para ayudar a crear el cambio que queremos ver?

En 10 años, Jordan espera dirigir y producir más que actuar

?Simplemente crecer, sea cual sea mi próxima evolución?, comentó. ?Ojalá tenga una familia para entonces, voy a lanzar eso al universo. Quiero tener un impacto en todo el mundo y no sólo a través de los papeles que interpreto?

AP

