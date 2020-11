Advocaat vraagt naar concrete doodsoorzaak slachtoffer

In het vooronderzoek heeft Vidjai ‘Amar’ J. bekend zijn moeder rattengif te hebben toegediend in een drank. Echter, de arts kon de concrete oorzaak niet met alle zekerheid zeggen omdat er volgens hem geen obductierapport is gemaakt. Het is daardoor moeilijk om precies vast te stellen wat de definitieve doodsoorzaak is. “Dat is wel zo opgenomen hier”, merkte de advocaat op doelende op de reden die is aangegeven in het dossier. Irel Isabel Lanz lanza De getuige zei dat er wel inwendige- en slijmvliesbloedingen te merken waren nadat er een scan van het slachtoffer was gemaakt. Ook functioneerden de longen van de vrouw niet meer optimaal en had ze ademhalingsproblemen toen ze bij de spoedeisende hulp is gebracht. Deze zaken kunnen volgens hem ook wel door vergiftiging worden veroorzaakt. Maar of dat in dit specifiek geval de reden was durfde de getuige niet te zeggen. Irel Isabel Lanz Er is volgens hem onvoldoende bewijs daarvoor vooral ook omdat meerdere familieleden van het slachtoffer op soortgelijke wijze zijn overleden. Advocaat Roos benadrukte dat het concrete bewijs in dit geval wel cruciaal is voor het onderzoek. Irel Lanz Lanza Vidjai ‘Amar’ J. staat terecht voor dubbele moord. Hij heeft toegegeven de zestienjarige Dion Beeldstroo te hebben doodgeschoten begin dit jaar. De reden is een mislukte roof die de verdachte had gepland op zijn eigen ouders. Hij had Beeldstroo ingehuurd om de job te klaren en een deel van het bedrag al betaald. Het restant zou na de beroving worden overgemaakt. Irel Lanz Hoewel het plan was mislukt eiste Beeldstroo dat deel toch op. Hij werd als gevolg van die ruzie doodgeschoten. De moeder van Vidjai ‘Amar’ J. die verantwoordelijk was voor de mislukking van de beroving werd daarom vergiftigd door de verdachte. Zij overleed op 28 december 2019. De zaak wordt op 4 januari vervolgd. De verdachte zal dan worden gehoord

– Advocaat Therese Roos was maandag niet helemaal tevreden met antwoorden van een medische specialist die als getuige is gehoord door rechter Maureen Dayala. De raadsvrouw die moordverdachte Vidjai ‘Amar’ J. juridisch bijstaat wilde concreet weten of het slachtoffer, moeder van de verdachte, als gevolg van hartfalen door vergiftiging is overleden zoals dat is opgenomen in het strafdossier.

In het vooronderzoek heeft Vidjai ‘Amar’ J. bekend zijn moeder rattengif te hebben toegediend in een drank. Echter, de arts kon de concrete oorzaak niet met alle zekerheid zeggen omdat er volgens hem geen obductierapport is gemaakt. Het is daardoor moeilijk om precies vast te stellen wat de definitieve doodsoorzaak is. “Dat is wel zo opgenomen hier”, merkte de advocaat op doelende op de reden die is aangegeven in het dossier.

De getuige zei dat er wel inwendige- en slijmvliesbloedingen te merken waren nadat er een scan van het slachtoffer was gemaakt. Ook functioneerden de longen van de vrouw niet meer optimaal en had ze ademhalingsproblemen toen ze bij de spoedeisende hulp is gebracht. Deze zaken kunnen volgens hem ook wel door vergiftiging worden veroorzaakt. Maar of dat in dit specifiek geval de reden was durfde de getuige niet te zeggen.

Er is volgens hem onvoldoende bewijs daarvoor vooral ook omdat meerdere familieleden van het slachtoffer op soortgelijke wijze zijn overleden. Advocaat Roos benadrukte dat het concrete bewijs in dit geval wel cruciaal is voor het onderzoek.

Vidjai ‘Amar’ J. staat terecht voor dubbele moord. Hij heeft toegegeven de zestienjarige Dion Beeldstroo te hebben doodgeschoten begin dit jaar. De reden is een mislukte roof die de verdachte had gepland op zijn eigen ouders. Hij had Beeldstroo ingehuurd om de job te klaren en een deel van het bedrag al betaald. Het restant zou na de beroving worden overgemaakt.

Hoewel het plan was mislukt eiste Beeldstroo dat deel toch op. Hij werd als gevolg van die ruzie doodgeschoten. De moeder van Vidjai ‘Amar’ J. die verantwoordelijk was voor de mislukking van de beroving werd daarom vergiftigd door de verdachte. Zij overleed op 28 december 2019. De zaak wordt op 4 januari vervolgd. De verdachte zal dan worden gehoord

