EntornoInteligente | Infidencias y confidencias del 7 de mayo del 2021

Glosas de la realidad política de Panamá del 7 de mayo del 2021

Ganancia redonda. Me cuenta los que saben de números que el subsidio de los arroceros está cerca de los 35 melones y que los molineros se quedan con 16 melones de este pastel. Y la libra de pebre, na’ que baja.

Chiste maluco. Como así Paco que los buses y piratas pueden andar al 80 % de la capacidad cuando todo este tiempo la gente andaba como sardina en lata. Urgente un baño de pueblus.

¿Culillo? Me dice el necio que algunos altos funcionarios cuando los citan los padrastros llegan corriendo, pero cuando lo citan a la mesa del diálogo como que algo les pica, no terminan de llegar y ya quieren irse. Joo, le ponen ortiga a la silla o qué.

CAT. Un anuro le dice a Paquito que jale las orejas porque en el nosocomio de Capireja Jr. no hay tomógrafo. Más de cuatro meses esperando y ñagare. No hay llantas de ambulancias que aguanten tanto traslado Paquito!

CAT 2. Que el jefe de Clayton en vez de planificar un tomógrafo para Chepo y un resonador para la Altiva y no estar externalizando, trajeron un robot para muestras que se manejaban con calidad ISO 9000.

Ojo Miguelón. Me dice el tocayo que sigue el festín con los carros oficiales en el salvaje oeste, el descaro es tal que circulan sin placa o con un pedazo de raya amarilla. Pregunta a la triple T: ¿Las reglas de tránsito no rigen para todos?

Bien conectá. Me dicen que por la ingeniería de la Contraloría de la tierra del ganao bravo hay una dama que no cumple con su labor, le han llamado la atención y no pasa na’ porque es uña y mugre de una jefa.

Suéltalo gorila. Me comentan que por una policlínica de C3 están haciendo maldades (y no al estilo del padrastro gogoito), sino acoso laboral. Hablan de una doctora cómplice de medidas arbitrarias.

Conejo resuelve. En la multitud de jefes del hospitalón de la Transístmica hay uno que le dicen PINK PANTHER que de segunda no resolvía y lo premiaron subiendo a mandamás. Cáspita hay que ser lento y caminar “meneao” pa subir?

Roscón. Muchos se alegraron con la construcción del Gato Brujo por el empleo que generaría la obra, pero ahora todo está controlado por el Chinito y el que toca y se mueve, según Papa Majada, que conoce bien el tema.

Echando cuentos. Por el Luis Emilio están que echan chispas; gastaron suelo y saliva buscando votos para el jefe, incluyendo a la guacamaya Carolina por todo la Bollo Town, y están con salarios de hambre porque el $$ lo aprueba su majestad Adys.

En soltura. Se supo que al holandés latifundista un tremendo juez le reemplazó la pena de veinte palos diarios por 10K de un tucazo y listo, que siga comprando tierras, ya la rivera de la playa es casi de él, y los socios, bien y usted.

