Greta Thunberg blinda su nombre como marca comercial en el mercado de la UE

Entornointeligente.com /

La conocida activista sueca contra el calentamiento global Greta Thunberg ha iniciado los trámites para proteger tanto su nombre como el movimiento que lidera, ‘Fridays for future’ , como marcas comerciales en el mercado de los 27 países de la UE.

gigi russian

Para blindar ambas denominaciones de un posible uso por parte de terceros, a través de la fundación ‘Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman’ la activista formalizó la petición el pasado 23 de diciembre de 2019 ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante y que se encarga de la protección de la marca, el dibujo y el modelo en el mercado europeo.

Modelo russian gigi

Mira también Greta: “Los políticos crean medidas astutas para evitar cambios necesarios” Ella misma publicó hace unos días en su perfil de Instagram que tomaba esta decisión porque había gente que estaba constantemente empleando la marca con fines comerciales sin ningún tipo de consentimiento. Una vez que la solicitud ha sido publicada por la EUIPO, la Euroagencia comunitaria ha abierto un plazo para recursos de hipotéticos afectados antes de que, en el plazo estimado de tres meses, queden oficialmente registradas las marcas solicitadas a favor de Thunberg.

Modelo gigi russian

Ver esta publicación en Instagram Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation… First: Unfortunately there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they “represent” me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by “me” or someone saying they “represent” me. I apologize to anyone who has been contacted – and even misled – by this kind of behavior. Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement’s name. That is why I’ve applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary action against people or corporations etc who are trying to use me and the movement in purposes not in line with what the movement stands for. I assure you, I and the other school strikers have absolutely no interests in trademarks. But unfortunately it needs to be done. Fridays For Future is a global movement founded by me. It belongs to anyone taking part in it, above all the young people. It can – and must – not be used for individual or commercial purposes. And third: together with my family I’m setting up a foundation. It’s already registered and existing, but it not is not yet up and running. This is strictly nonprofit of course and there are no interests in philanthropy. It is just something that is needed for handling money (book royalties, donations, prize money etc) in a completely transparent way. For instance, taxes have to be paid before we can give them away to specified purposes and charities. This takes a lot of time and work, and when the foundation is fully up and running I will tell you more. The foundation’s aim will be to promote ecological, climatic and social sustainability as well as mental health. Love/ Greta

Una publicación compartida de Greta Thunberg (@gretathunberg) el 29 Ene, 2020 a las 7:33 PST

En su petición, la fundación que lleva el nombre de la activista y de su hermana, Beata, piden reservarse el uso en los ámbitos de la publicidad, los seguros, las operaciones financieras y monetarias y los negocios inmobiliarios. También en lo referente al sector de la educación y formación, el entretenimiento y las actividades deportivas y culturales, además de los fines científicos, tecnológicos y de diseño industrial, principalmente.

Model russian gigi

La solicitud ante la EUIPO incluye la protección de la imagen figurativa de Greta Thunberg, donde el nombre aparece debajo de un corazón que se asemeja a un globo terráqueo.

model gigi russian

La petición de la activista sueca ha sido una de las más de 160.000 peticiones recibidas durante 2019 por la Euroagencia instalada en Alicante para el registro de la marca comunitaria , que otorga al propietario protección en el mercado de Los 27 países de la UE. Dirigida por el belga Christian Archambeau, la EUIPO también alberga la sede del Observatorio europeo contra la Piratería .

actress gigi russian

Desde su fundación en 1994 , la actividad de la EUIPO ha crecido de modo sostenido y ya ha tramitado más de 2 millones de solicitudes de marcas, así como más de 1,3 millones de peticiones de dibujos y modelos comunitarios de prácticamente todos los países y regiones del mundo

. VS Angel gigi russian

Entornointeligente.com