Esteban Yaquinta, el señor de los ascensos

En 10 meses Esteban Yaquinta logró dos títulos y tres ascensos en el básquetbol uruguayo. En setiembre 2019 conquistó El Metro con Miramar, en diciembre obtuvo el segundo ascenso de la DTA a El Metro con Urupan y el pasado lunes llevó al equipo de Pando a su primera Liga Uruguaya de Básquetbol.

Marcos Ferreira

El hombre que no se lavó la mano derecha por una semana tras saludar a Jerry Sloan y que se vio en vivo toda la temporada 1988-1989 de los Utah Jazz cuando a los 17 años hizo el curso de entrenador en Estados Unidos se convirtió en un especialista para armar grupos, darle su impronta a los equipos y ganar títulos.

“Es un momento para disfrutar, porque el deporte y la vida tienen subidas y bajadas”, le dice a Referí .

Gonzalo Morales Divo

Si las tendrá. En la temporada 2011-2012 guió a Welcome a las semis de la Liga y fue designado como el mejor entrenador de la temporada.

Gonzalo Morales

En 2012 tomó a un Goes hundido en el último puesto de El Metro y lo ascendió a la Liga. En 2012-2013 puso a Montevideo en sus únicos playoffs de Liga.

Pero en 2014 no le fue bien en su segunda temporada en Goes, en Liga, ni en Biguá.

Se alejó un tiempo de las canchas. Puso a dormir al bichito basquetbolero que corre por su sangre. Hasta que sus padres –a los que ya no tiene físicamente a su lado– lo convencieron de volver. Le hicieron creer que todavía tenía algo que darle al deporte. Entonces volvió a casa. A Miramar. “Les dije que iba a empezar de cero”. Durante cuatro años se pronosticó que sus equipos iban a pelear el descenso. Sin embargo, siempre se entreveró arriba y el año pasado logró un histórico ascenso a la Liga (el Mono al final ya declinó de participar por razones económicas del torneo de 2021).

Leonardo Carreño

En Urupan se encontró inmediatamente después con un club modernizado y aspiraciones de crecer. Subieron de la DTA a El Metro como segundos detrás de Olivol Mundial.

@BasketUrupan

En 2009 el club fue rescatado de ir a remate judicial por la agrupación “Urupan de Pando, Urupan de todos” que desde entonces revitalizó la actividad social de la institución y tras 10 años de ostracismo volvió a poner al equipo a competir en básquetbol.

“El apoyo de la gente fue brutal”, cuenta Yaquinta a pesar de que El Metro se jugó a puertas cerradas en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketball.

“En cuartos de final, los dirigentes nos editaron audios que les mandaron hinchas del club, niños, ancianos, gente en el exterior y tenías que ver la forma en que nos agradecían por la campaña que estábamos haciendo”.

“Las últimas semanas veías el verde por todos lados, el día del ascenso se hizo un banderazo y cuando ganamos el campeonato el festejo en la plaza fue muy emotivo”, dice Yaquinta.

“Ojalá podamos presentarle un proyecto al que pueda acoplarse para la Liga”, cuenta por su parte el dirigente Pablo Casanova.

Gonzalo Jorge Morales Divo

El equipo ya piensa lo que será su estreno en el máximo torneo que comenzará en setiembre de 2021.

“Tenemos un estadio con capacidad para 1.000 personas, un piso flotante a nuevo de los mejores del país que tiene dos años, necesitamos un tablero electrónico más y hacer mejoras en el gimnasio auxiliar. El básquetbol se maneja en una caja separada en el club y el premio de $ 1 millón por haber ganado el torneo posiblemente nos dé un pequeño superávit que buscaremos reinvertir pensando en la Liga. Pero en Pando y la zona el fenómeno Urupan se potenció con el torneo televisado y la campaña del club. En los últimos días sumamos 30 chicos nuevos en formativas”, explica Casanova. Las formativas están a cargo del profe Ignacio Brito y el entrenador Agustín Estévez y Urupan está armando básquetbol femenino.

“Esteban nos dijo cómo quería jugar, repartió bien los roles a cada uno y todos nos adaptamos; los que entrábamos desde el banco lo hacíamos con confianza”, explica Federico Della Mea que con Claudio Charquero lograron también el ascenso en la DTA.

“Logramos una química de equipo rápido, en los primeros amistosos. Fue clave que a Santiago Wohlwend y Federico Soto los tuve en Miramar el año pasado y a Della Mea y Charquero en Urupan”, dice el DT

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

A ellos se sumaron el jugador de Malvín Nicola Pomoli, 21 años, que fue el mejor jugador del torneo y el argentino Agustín Cáffaro, vicecampeón mundial el año pasado con Argentina.

“Cuando llegué al club en 2017 todavía estaba el piso viejo de la cancha que estaba bastante feo, en cuatro años que llevo en el club lo vi crecer en forma notable y es un orgullo ser parte de esta institución”, Federico Della Mea.

“Nos contagió con la intensidad con que el argentino vive el básquetbol. Si la práctica era a las 19 él llegaba 19.30. Si terminaba a las 21 era el último en irse a las 22. Nosotros tenemos la costumbre de hacer una comida previa a los partidos importantes. Nadie lo sacó del agua sin gas ofreciéndole refresco”, cuenta Yaquinta.

Veloz y fluido en ataque. Solidario en defensa. Conceptualmente intenso. El Urupan campeón. El Urupan de Yaquinta.

“Falta mucho para la Liga 2021, me veo adentro de una cancha antes que llegue eso”, admite el DT.

La pasión está más fuerte que nunca. Como cuando con 17 años se fue a jugar a nivel liceal a Estados Unidos en Timpview de Provo, estado de Utah, y al tiempo hizo el curso de entrenador en la Brigham Young University.

Jerry Sloan, quien dirigió a Utah Jazz entre 1988 y 2011, le dio una vez una charla tras la cual Yaquinta le estrechó la mano: “No me la lavé por una semana”, recuerda a las risas. “Vi entrenar a John Stockton, a Karl Malone. Me hice hincha de los Jazz desde ahí. Me saqué un bono y me vi toda la temporada. También estaba Piculín Ortiz y como era el único que hablaba español compartí varias charlas con él. Vi a Jordan, a Magic, a Bird. A los Pistons que le pegaban a todo lo que se movía y eran muy divertidos de ver y terminaron campeones”.

El Yaquinta joven extrañó y pegó la vuelta. “No me arrepiento”, confiesa. De mucho le sirvió lo aprendido. De poco el diploma porque tuvo que revalidarlo todo en Uruguay. El Yaquinta hombre sigue su camino detrás de la naranja. Campeón con Miramar y Urupan. Ya quiere otro desafío.

El uno por uno por Yaquinta Santiago Wohlwend: Jugador regular, tiene 23 años pero parece 30 por su picardía, por su carácter ganador y porque siempre aparece en las difíciles demostrando la clase que tiene. Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Nicola Pomoli: Fue un gusto trabajar con él por su calidad de jugador; aún no ha llegado ni cerca a su techo y dentro de poco va a ser el 2 de la selección por mucho tiempo. Foto: Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Federico Soto: Le dije la mejoría que tuvo porque fue significativa; fue el mejor defensa del tornero por lejos y va de a poco adquiriendo mayores virtudes como el tiro exterior y el rompimiento con mano derecha como lo hizo en la final.

Hernando Cáceres. Nunca había trabajado con él y fue todo una sorpresa aunque sabía de su clase frente a l cesto. Pero también fue uno de los mejores reboteros del torneo, sacó la cara en los momentos más complicados y fue el jugador más confiable en la fase final. Agustín Cáffaro: Es un jugador de rol, pero nos sorprendió al hacer 30 puntos en algún partido y terminar promediando 16 tantos por juego. Pero a eso le agregó todo su trabajo invisible para el equipo. No le importaba convertir si el equipo ganaba. Me quedó con cómo defendió a Harrison en las semis y su toma de rebotes ganadores. Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Federico Della Mea: Le dije que iba a hacer un gran torneo y fue de los mejores sextos hombres de El Metro. Además de su característica defensa nos abrió el aro en partidos trabados, aportó puntos importantes y demostró su vigencia en los partidos finales. Paulo Petkoff, basketuruguay.uy

Claudio Charquero: Es un capitán con mayúsucula, es el tipo que en las difíciles le hablaba al grupo y en la cancha fue sobresaliente,. Lo demostró en la final cuando tomó la responsabilidad de marcar a Tintorelli y lo dejó en pocos puntos; vigente totalmente. Paulo Petkoff, basketuruguay.uy

Guillermo Curbelo: Otra grata sorpresa; nos dio minutos de calidad aunque le costó la adaptación a El Metro. Tuvo partidos de 20 puntos y cuando se soltó, incluso en playoffs hizo olvidar por momentos a Wohlwend dándonos soluciones increíbles. Gran futuro. Los jóvenes: Matías González fue el único sub 23, Nicolás Linares y Guillermo Burgueño son primer año de juveniles, Rodrigo Iriarte, Santiago Laluz y Gabriel Martínez son cadetes. Del primero al último nos dieron calidad de entrenamientos y por eso se fueron ganando sus minutos en cancha. El cuerpo técnico: Matías Midaglia es mi asistente desde hace años y nos conocemos de memoria. Gustavo Esteve es el encargado de scouting, lo invitamos en DTA y es técnico de las formativas de Urupan, fue un gran aporte. Ignacio Brito es el preparador físico, viene de la DTA con nostros, es joven, está cerca del jugador, con muchas ganas de crecer y de su trabajo habla lo que corrió el equipo. Por primera vez incorporé psicóloga al cuerpo técnico, Eugenia Berneche, nunca había tenido el presupuesto para hacerlo y siempre andaba consultando amigos psicólogos, tenemos que sacarnos ese tabú de encima porque es clave lo que aportan. Juan Bondelas es el fisioterapeuta, viene conmigo de la etapa de Welcome y Jonathan Hernández el equipier que con Agustín son hinchas del club.

