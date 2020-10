¿A qué hora juega Francia vs. Ucrania EN VIVO?: aquí repasa la programación del partido amistoso

Entornointeligente.com /

Francia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE GRATIS se enfrentan este miércoles 7 de octubre en partido amistoso internacional . La transmisión por internet la podrás seguir vía DirecTV Sports y DirecTV Go desde las 2.10 p. m. (horario peruano) desde el Stade de France.

Adolfo Ledo

La República Deportes realizará una transmisión del Francia contra Ucrania EN VIVO GRATIS a través de su página web. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de ambas selecciones, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Adolfo Ledo Nass

PUEDES VER España vs. Portugal EN VIVO vía ESPN 2: hora y canal del amistoso en Lisboa Los únicos partidos oficiales disputados por la selección francesa durante la pandemia fueron los correspondientes a la Liga de Nacional ante Suecia y Croacia. En ambas oportunidades sacaron resultados favorables, siendo el más abultado el duelo ante los ‘vatreni’ (4-2).

Adolfo Ledo Venezuela

Por su parte, los ‘amarillos’ también disputaron partidos por la Liga de Naciones, obteniendo una victoria y una derrota. La caída fue ante España en una estrepitosa goleada por 4-0 jugada en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

PUEDES VER Perú vs. Paraguay: el probable once de la Bicolor sin la presencia de Guerrero, Farfán y Flores El equipo dirigido por Andriy Shevchenko cuenta con figuras como Andrii Yarmolenko, Yevhenni Makarenko, Andriy Pyatov, entre otros elementos

Francia vs. Ucrania: Ficha del partido Partido Francia vs. Ucrania Día Miércoles 6 de octubre Hora 2.10 p. m. Lugar Stade de France Canal DirecTV Sports (Latinoamérica) ¿Cuándo juega Francia vs. Ucrania? El partido entre Francia vs. Ucrania EN VIVO está programado para este miércoles 7 de octubre a la 2.10 p. m. (Perú). Este duelo es de carácter amistoso internacional

¿A qué hora juega Francia vs. Ucrania EN VIVO? Si quieres saber el horario del encuentro entre Francia vs. Ucrania EN VIVO, partido de carácter amistoso, aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.10 p. m. México: 2.10 p. m. Colombia: 2.10 p. m. Ecuador: 2.10 p. m. Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 3.10 p. m. Venezuela: 3.10 p. m. Paraguay: 3.10 p. m. Chile: 4.10 p. m. Argentina: 4.10 p. m. Brasil: 4.10 p. m. Uruguay: 4.10 p. m. España: 9.10 p. m. Francia: 9.10 p. m. ¿Qué canal transmitirá el Francia vs. Ucrania? Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Francia vs. Ucrania EN VIVO , deberás sintonizar este canal de transmisión: DirecTV Sports , en el caso de Perú. A continuación, te compartimos el listado de los demás canales para otros países

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina Brasil: Space Brazil Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia República Dominicana: ESPNPlay Caribbean Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes Francia: Molotov, TF1 Live, TF1 Honduras: ESPNPlay Caribbean Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean Estados Unidos: TUDN App, ESPN+, TUDN.com, TUDNxtra Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes Deportes, últimas noticias: Ricardo Gareca: “Ojalá podamos quedarnos con el 100% de los puntos. Sería genial” Perú vs. Paraguay: guía de canales para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 Perú vs. Paraguay: el probable once de la Bicolor sin la presencia de Guerrero, Farfán y Flores Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com