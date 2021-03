EntornoInteligente | Guaidó conversó sobre la defensa de la democracia con el líder ugandés Bobi Wine

lapatilla.com “Muy contento de hablar con el presidente de Venezuela esta noche”, comentó Wine en su cuenta de Twitter

Entornointeligente.com /

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo una videoconferencia este miércoles 3 de marzo con Robert Kyagulanyi Ssentamu, mejor conocido como Bobi Wine, un parlamentario ugandés que también lucha por el retorno democrático en su país.

lapatilla.com

“Muy contento de hablar con el presidente de Venezuela esta noche”, comentó Wine en su cuenta de Twitter.

El líder africano detalló que en la videoconferencia con Guaidó discutieron “el camino a seguir para ambos países y la necesidad de crear sinergias para la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos en todo el mundo”.

Desde 2017, Wine se desempeña como miembro del parlamento que representa a la circunscripción de Kyadondo East en el distrito de Wakiso.

Dirige el movimiento “People Power, Our Power” en oposición a Yoweri Museveni, a quien considera un dictador.

Very pleased to speak with President @jguaido of Venezuela this evening. We discussed the way forward for both countries, and the need to build synergies for the defence of democratic principles and human rights across the globe. pic.twitter.com/7Lf4anA4kM

— BOBI WINE (@HEBobiwine) March 3, 2021

Entornointeligente.com