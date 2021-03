Nadal pone en pausa su temporada 2021 y no asistirá a Miami

Entornointeligente.com / MIAMI.- Rafael Nadal confirmó el martes su baja del Abierto de Miami debido a la dolencia en la espalda que le afectó durante el Abierto de Australia .

El torneo Masters 1000 en pistas duras comienza el próximo martes.

“Triste por anunciar que no jugaré en Miami , una ciudad que amo”, dijo Nadal en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter . “De momento necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de arcilla en Europa “.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021

“Mando un mensaje especial para mis fanáticos en Estados Unidos y en particular para la gran comunidad de habla hispana de Florida que siempre me brinda un gran apoyo”, añadió el astro español.

Te puede interesar Medvedev rompe el ‘monopolio’ En la ATP El campeón de 20 certámenes de Grand Slam se había retirado del torneo de Rotterdam en Holanda , a inicios de mes. En el Abierto de Australia , Nadal perdió ante Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final.

