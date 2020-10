El Presidente cenó en Olivos con Evo Morales y lo felicitó por el triunfo del MAS en Bolivia

El presidente Alberto Fernández cenó el lunes por la noche con el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, en la residencia de Olivos, en un encuentro en el que el jefe de Estado le expresó su felicitación por el triunfo electoral del MAS en ese país el último domingo, informaron fuentes oficiales. En el encuentro, Fernández expresó a Morales su felicitación por la victoria de Luis Arce , candidato presidencial respaldado por el exmandatario boliviano, quien agradeció “el apoyo del Presidente, del Estado y el pueblo de Argentina“. A través de su cuenta oficial de Twitter, Morales expresó “agradecimiento profundo al hermano Alberto (Fernández) por sus gestiones para salvarnos la vida” y manifestó su “reconocimiento” al “pueblo argentino por su solidaridad” y agregó: “¡Somos Patria Grande!”. “La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano” ” Alberto Fernández Según informó la oficina de prensa de Morales, en la cena el expresidente boliviano también recordó a Néstor Kichner “por su amistad y respaldo al proceso de cambio en Bolivia” , y expresó su “afecto y gratitud” al fallecido expresidente y a la vicepresidenta Cristina Fernández. Fernández le confirmó además que lo acompañará el 5 de noviembre en un acto en la provincia de Jujuy en el que se formalizará su regreso a tierra boliviana tras largos meses de exilio en el país, según confiaron a Télam fuentes cercanas a la reunión. También participaron del encuentro el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el diputado Hugo Yasky; y el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés. A través de Yasky, Morales también agradeció “a todas las organizaciones sindicales y movimientos sociales por su solidaridad con el pueblo boliviano en el camino de la construcción de una Patria Grande“. Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Fernández felicitó a Luis Arce (MAS) por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia, y destacó que su triunfo es “una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina” y demuestra que “el pueblo no olvida a quien no lo traiciona”. “La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social Twitter. El Presidente dijo además que Morales, quien se encuentra asilado en la Argentina, “sufrió un golpe de Estado, destruyeron su casa y lo obligaron a abandonar el país mientras su familia y sus seguidores eran hostigados y perseguidos por el gobierno de facto”. Sufrió un golpe de Estado, destruyeron su casa y lo obligaron a abandonar el país mientras su familia y sus seguidores eran hostigados y perseguidos por el gobierno de facto

Pero el pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Así lo demostró ayer.

Felicitaciones, @evoespueblo ! pic.twitter.com/fkPE8Ss7Bh

Alberto Fernández (@alferdez) October 19, 2020 También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó sus “felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz”. La Vicepresidenta, junto a otros exmandatarios y excancilleres de la región, acompañó días atrás con su firma un documento en el que se pedía por las “elecciones transparentes y democráticas en Bolivia” ante la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la “actitud” asumida por su secretario general Luis Almagro. Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz. pic.twitter.com/29PVIwbExp

Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 19, 2020 También firmaron Luis Ignacio Lula da Silva (ex Presidente de Brasil), Dilma Rousseff (ex Presidenta de Brasil), Ernesto Samper (ex Presidente de Colombia y ex Secretario General de Unasur), Rafael Correa (ex Presidente de Ecuador), Manuel Zelaya (ex Presidente de Honduras), Salvador Sánchez Ceren (ex Presidente de El Salvador). Valdés, en diálogo con Télam, destacó que fue “una apuesta muy fuerte” la del Presidente para que Morales y sus hijos puedan ser asilados en el país, al tiempo que destacó la “fidelidad” del pueblo boliviano para con su líder y el MAS, “un movimiento popular que quedará para siempre”. El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados detalló que, durante el encuentro, Morales reconstruyó parte de su historia política y su estadía en Jujuy en tiempos de su niñez donde hace algunos años, por gestión de Hugo Yasky, pudo volver para encontrarse con su maestra de primer grado, que “tuvo la virtud de contenerlo” y enseñarle a hablar español. Morales permanece en la Argentina desde el 12 de diciembre último, cuando se le brindó asilo político luego de permanecer unos días en México bajo esa misma condición ”

“Nos contó que faltaban cuatro días para su primer gobierno y que lo llamó a Álvaro (García Linera) para resolver el problema económico de Bolivia y que fue él quien le presentó a Arce. A los dos los terminó nombrando en su gobierno y 'desde ahí que andamos con Luis'”, contó el diputado sobre el encuentro en Olivos. El diputado participa todos los domingos de un encuentro virtual llamado 'La Hermandad' desde donde se han organizado y configurado varias de las acciones de apoyo al proceso democrático en Bolivia como el documento firmado la semana pasada por los exmandatarios y cancilleres, y donde participan activamente como coordinador el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo (hoy en la COPAL) y Oscar Laborde, titular del Parlasur, entre otros referentes políticos de la región, que también trabajaron para “terminar con las proscripciones” en Ecuador. Evo Morales permanece en la Argentina desde el 12 de diciembre último, cuando se le brindó asilo político luego de permanecer unos días en México bajo esa misma condición. Poco antes, el 23 de noviembre de 2019, habían llegado a Buenos Aires dos hijos de Morales, luego de un pedido de Fernández, entonces presidente electo, a Mauricio Macri, para que en sus últimos días al frente del Poder Ejecutivo se allanaran los caminos para darle resguardo a la familia de Evo. En noviembre del año pasado, Morales fue obligado a renunciar por la cúpula militar y policial, en un golpe de Estado concretado en Bolivia en medio de protestas en las calles por supuestas irregularidades en la reelección del exmandatario, tras casi 14 años de mandato. etiquetas Alberto Fernández Evo Morales Luis Arce Cristina Fernández de Kirchner elecciones en Bolivia.

