EntornoInteligente | Georgia procederá a un recuento de votos de las presidenciales en EEUU

El recuento podría tomar varios días más en varios estados. Faltando contar millones de boletas, Biden ya ha superado los 73 millones en todo el país, la cifra más alta de la historia. Pero hay que destacar que el voto popular no elige presidente, sino a través del sistema de los colegios electorales

ATLANTA.- Autoridades de Georgia informaron este viernes que van a proceder a un recuento de los votos de las elecciones del martes en este estado, donde el candidato demócrata Joe Biden adelantaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un ligero margen.

“Con un margen tan pequeño, va a haber un recuento en Georgia“, dijo a la prensa Brad Raffensperger, el secretario de Estado, que es el consejero de Interior encargado del proceso.

Más temprano se conoció que el demócrata Joe Biden había alcanzado al presidente Donald Trump en el recuento de votos en Pensilvania y Georgia el viernes por la mañana, con lo que se acerca a una presidencia que depende de los resultados en distritos altamente disputados.

Aún no se podía declarar un ganador en esos estados donde falta contar votos. Ningún candidato ha alcanzado los 270 votos del Colegio Electoral, el mínimo necesario para llegar a la Casa Blanca, pero Biden lleva ventaja con sus triunfos en Wisconsin y Michigan. Biden aventaja a Trump por casi 6.000 votos en Pensilvania y poco más de 1.000 en Georgia.

Al comenzar el tercer día después de a jornada electoral sin saber quién ganó, crecía la ansiedad entre los ciudadanos.

El jueves, formuló acusaciones de fraude para sostener que su rival intenta hacerse del poder. Es algo sin precedentes que un presidente estadounidense siembre dudas sobre el proceso democrático, por lo que sus seguidores aseguran que pronto entregarán las pruebas de estos hechos irregulares denunciados.

“Es un caso en el que tratan de robar una elección, tratan de amañar una elección”, dijo Trump desde el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca.

Biden por su parte trató de distender la situación y proyectar una imagen más tradicional del liderazgo presidencial. Después de recibir información sobre el coronavirus, declaró que “se debe contar cada voto”.

“Pido que todos conserven la calma. El proceso funciona”, dijo Biden. “Es la voluntad de los votantes. Ningún otro decide quién elige al presidente de los Estados Unidos de América”.

Cerca de las 2.30 de la mañana el presidente Trump insistió por Twitter que “¡la Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir!”.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

