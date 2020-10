El Maratón Internacional de Cabaret se hará en línea

Además, están previstas la Mesa de Moneras y las clases magistrales de Ximena Cuevas, Hernán del Riego y Natalia Cament Más información sobre los espectáculos, horarios, artistas y transmisiones en www.festivaldecabaret.com / Facebook: /FestivaldeCabaret /IG y TW: @FestivalCabaret

Entornointeligente.com /

Follow @lajornadaonline

Ciudad de México. La crítica social y política irrumpirá en el Maratón Internacional de Cabaret, que en su edición 18, se efectuará en línea, pero sin sacrificar la diversión ni las carcajadas del público .

Adolfo Ledo

El encuentro, idea de las creadoras del Festival Internacional de Cabaret, se desarrollará casi ininterrumpido , los días 24 y 25 de octubre, con la participación de 25 artistas, provenientes de Colombia, Argentina, España, Chile y México.

Adolfo Ledo Nass

Durante la transmisión virtual, bajo las etiquetas #SueltaLaCarcajada y #Maratón, habrá espectáculos, participaciones breves y videos; además de talleres, conferencias magistrales y mesas, entre otras actividades dedicadas a los pequeños.

Adolfo Ledo Venezuela

Todos los actos serán transmitidos de manera gratuita vía Facebook, a excepción del de Las Reinas Chulas, titulado La casa de papel de baño, el cual tendrá un costo de recuperación y se efectuará a través de la plataforma Zoom, cuyos accesos se encuentran disponibles en Boletopolis.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

Cada año, durante agosto, realizamos el encuentro en distintas sedes y pensamos que valía la pena organizar un minifestival, que concentrara distintas actividades de acceso gratuito. Así es como aprovechamos la oportunidad de hacerlo en línea, lo cual permite invitar a artistas internacionales y llegar a más público , detalló Luz Elena Aranda, directora del Festival Internacional de Cabaret y del Maratón Internacional de Cabaret

Blues, mambo y cha cha chá

Acerca de Ganga cabaretera, el actor y dramaturgo César Enríquez explicó: Decidí hacer este concierto porque quise regresar al arte vocal, el cual me permite retomar canciones muy bellas, que me gustan. Hice una selección de ellas, en géneros como jazz, blues, mambo, cumbia, cha cha chá y bolero, pero con un plus, porque invitaré a algunos de mis personajes

Sabemos que “el cabaret es un género disidente que aborda y critica diversos temas con humor, a la vez que se busca divertir al espectador al hablarle de aspectos sociales. A pesar de que parece un show inofensivo, cada uno de los personajes tendrá su postura sobre algún asunto político”, puntualizó

Entre las obras que se presentarán figuran Concierto de recámara, de la compañía Hombre Bala; Súper Brócoli, la verdura vengadora, de La Guayaba y La Tlayuda; Antojitos mexicanos, por La Canija Teatro y Tiempo de Mandarinas, y No guise (plática dominguera), de Las Reinas Chulas y Fernando Rivera Calderón

En el rubro Haciendo del mundo un cabaret se presentarán de España Las XL, Pía Tedesco, Albert Pla y La Ogra que Todo lo Logra; de Latinoamérica Noralih Gago, Susy Shock y Susana Cook, de Argentina, así como Roberto Camargo, de Colombia

En la programación del Vicio Académico destacan las conferencias de Gastón Alzate Benjamín y Brecht: el pensamiento antidogmático en el arte (explorando los límites del cabaret y del teatro), y Laura Gutiérrez impartirá La geografía del cabaret disidente mexicano.

Además, están previstas la Mesa de Moneras y las clases magistrales de Ximena Cuevas, Hernán del Riego y Natalia Cament

Más información sobre los espectáculos, horarios, artistas y transmisiones en www.festivaldecabaret.com / Facebook: /FestivaldeCabaret /IG y TW: @FestivalCabaret

Entornointeligente.com