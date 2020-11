Entornointeligente.com /

DESDE 1927 A maior plataforma multimídia do Interior 32C 21C EDIóO IMPRESSA Campinas, eleies municipais Maior parte das urnas já chegou aos cartórios Publicado 15/11/2020 – 19h20 – Atualizado 15/11/2020 – 19h20

Por Agncia Anhanguera de Notícias

Wagner Souza/AAN

A maior parte das urnas utilizadas na eleição em Campinas já chegou aos cartórios, de acordo com Cleano Cavalcanti Lócio, Chefe de Cartório Eleitoral da Zona Eleitoral 380. De acordo ele, algumas demoram um pouco mais por conta da localidade e do procedimento de escolta. Segundo ele, no seu cartório eleitoral a apuração já está caminhando para a metade das urnas e o processo está acontecendo sem problemas.

