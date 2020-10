En Video: Director venezolano Henry Querales dejó su huella en la presentación de la nueva joya del Barcelona FC

Entornointeligente.com /

El criollo estuvo detrás del video de presentación de esta nueva joya del Barcelona.

El talentoso director venezolano Henry Querales , quien desde hace años viene dando buenas noticias en el exterior por sus grandes trabajos en el mundo audiovisual, especialmente con los deportistas, nuevamente ha dejado su huella en una presentación del Barcelona FC tras el anuncio del fichaje de Sergiño Dest.

El criollo estuvo detrás del clip que mostró al mundo la llegada de la nueva joya holandesa, que generó gran impacto en las redes sociales.

Como ya es habitual en la forma de trabajar de Querales, instó al futbolista a describir su perspectiva por estar en un nuevo club, que según detalla el mismo Dest se concretar por su visión de “perseguir sus sueños”.

Aquí el video:

View this post on Instagram

Now you can see my last work x @fcbarcelona 🌋 WELCOME @sgd_2 🇺🇸⚡️!! @hachegroup #wearehache 📸 @pargaphoto

A post shared by Henry Querales (@henry.querales) on Oct 1, 2020 at 7:17am PDT

View this post on Instagram

Shhhhh 🤫

A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Oct 1, 2020 at 4:45am PDT

