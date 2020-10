Casi 600 detenidos en Chile al cumplirse un aáo del estallido social

Entornointeligente.com /

Banderas mapuche, batucadas y algunos incidentes en el primer aniversario de las protestas. La policía detuvo a 580 personas durante la jornada de movilizaciones en Chile convocadas este domingo por el primer aniversario del inicio del estallido social, que incluyó una multitudinaria manifestación mayormente pacífica, informaron autoridades. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que había “una distinción muy clara sobre cómo evolucionó el día”, que tuvo por una parte una manifestación pacífica y por la otra graves hechos de violencia. La manifestación tuvo lugar una semana antes del histórico plebiscito que consultará a los chilenos si cambian o no la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que se produce en medio de un candente ambiente político. El Gobierno dijo que durante la tarde en la Plaza Italia de Santiago, epicentro de las manifestaciones sociales que estallaron hace un año, se reunieron 30.000 personas, mientras los manifestantes elevaron esa cifra a 250.000. La manifestación fue la más masiva de este año. Al avanzar la tarde, grupos de encapuchados protagonizaron hechos de violencia en los alrededores de la plaza, a unos 350 metros de la manifestación principal, donde fueron atacadas dos iglesias, que quedaron destruidas por el fuego. Las impactantes imágenes en llamas de ambos templos recordaron los incidentes que se produjeron un año antes, el 18 de octubre de 2019, cuando tras una llamado a manifestarse por parte de estudiantes una decena de estaciones del metro resultaron incendiadas, al igual que varios edificios. La manifestación fue la más masiva de este aáo. Por los incendios de las iglesias fueron detenidas cinco personas, una de ellas funcionario activo de la Armada, según informó el portal chileno de noticias El Desconcierto. La Armada de Chile se pronunció sobre el hecho a través de un comunicado en el que señaló que rechazaba “categóricamente la participación en estos actos violentos”. Asimismo, aseguró que “se aplicarán las normativas y medidas disciplinarias institucionales”. La participación del marino abona la hipótesis sostenida por los manifestantes de que los actos vandálicos son producto de infiltrados -entre ellos policías e integrantes del Ejército-, para deslegitimar la protesta. También hubo ataques a comercios y saqueos, informó la agencia de noticias AFP. “En esos hechos no hay manifestación alguna; no hay demanda alguna que sea aceptable”, dijo hoy Galli. Del total de 580 detenidos en todo el país, 287 fueron en Santiago. Durante la noche hubo saqueos e intentos de saqueos; barricadas y ataques a cuarteles policiales, con un total de 107 incidentes graves a nivel nacional, de acuerdo a Galli. etiquetas Chile manifestación

Entornointeligente.com