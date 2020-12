BCV busca contener el precio del dólar con esta estrategia

Entornointeligente.com / EL precio del dólar en Venezuela viene en aumento. En el mes de noviembre la cotización del dólar saltó , superando incluso las primeras predicciones de economistas que señalaban que llegaría a cambiarse a 900 mil bolívares a final del 2020. Ahora, el BCV pretende contener el aumento inyectando dólares al sistema bancario. ¿Podrá lograrlo?

Según información publicada en Banca y Negocios , el 15 de diciembre el Banco Central de Venezuela realizó una importante inyección de dólares en el sistema bancario nacional para empujar el precio a la baja. No es la primera vez que lo hace y puede tener efectos en el corto plazo. Sin embargo, la estrategia de contención no es efectiva para retener un alza del precio y mantener el bolívar apreciado.

El efecto de la medida

El martes 15 de diciembre el precio del dólar en las mesas cambiarias cerró en 1.087.525,53 bolívares. Esto representó una caída de 1,44% en comparación con la jornada del viernes pasado.

Según señaló Banca y Negocios, esta política del BCV busca forzar a comercios y empresas a utilizar la tasa bancaria para colocar los precios. Esta en una medida complementaria a las inspecciones constantes de la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

¿El dólar bajará?

La medida del BCV no es nueva. Tan solo en noviembre se realizaron 11 emisiones para intentar controlar el precio o al menos no generar una escalada con picos tan altos. Sin embargo, no fue suficiente para hacer retroceder la cotización del dólar y las presiones al alza ganaron

Desde que inició el mes de diciembre, el BCV ha utilizado la política de inyección de divisas a la banca en dos ocasiones. Sin embargo, según la información Banca y Negocios, se espera que al menos ocurran cuatro inyecciones más a la banca. La idea esa tener a raya el aumento del dólar, para lo que Gobierno de Maduro también tendrá que controlar la billetera

En la primera semana de diciembre, se desaceleró la emisión de bolívares por parte del BCV, colocando a raya la liquidez; liquidez que explota cada vez que el Gobierno de Maduro saca su chequera con dinero inorgánico para financiar el gasto público

