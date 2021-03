Sevilla vs. Dortmund por Fox Sports: hora y dónde ver partido por la Champions League

Entornointeligente.com / Sevilla vs. Dortmund por FOX Sports EN VIVO disputan este martes 9 de marzo en un partido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2021 . El encuentro se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Signal Iduna Park con transmisión EN DIRECTO por Fox Sports y Fox Play para Latinoamérica. La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles del encuentro.

El Sevilla perdió 3-2 frente al Borussia Dortmund en casa y está obligado a remontar la serie para acceder a la siguiente fase. El cuadro de Julen Lopetegui necesita un triunfo por dos goles de diferencia ante un Dortmund que solo requiere de un empate para sellar su pase a los cuartos de final.

Sevilla vs. Dortmund: ficha del partido Partido Sevilla vs. Dortmund ¿Cuándo juegan? Martes 9 de marzo ¿Dónde? Signal Iduna Park ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? FOX Sports – Fox Play ¿A qué hora ver Sevilla vs. Dortmund? México: 2.00 p. m. Perú: 3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m. Panamá: 3.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m. España: 9.00 p. m. ¿En qué canal ver Sevilla vs. Dortmund? Argentina: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur Bolivia: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur Brasil: Estádio TNT Sports, GUIGO Chile: Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur Colombia: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur Ecuador: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur México: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App Paraguay: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur Perú: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones Estados Unidos: TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, Paramount+, TUDNxtra, ZonaFutbol, Galavision Uruguay: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App. ¿Qué canal es FOX Sports? Movistar: 483 SD – 861 HD VTR: 166 SD – 859 HD Entel: 210 SD – 241 HD DirecTV: 607 SD – 1604 HD GTD Manquehue: 83 SD – 856 HD. ¿Cómo contrato FOX Sports? Para contar con FOX Sports en tu televisor, deberás elegir un operador de cable, ya sea Movistar TV, Claro TV o DirecTV.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX Sports? Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en DirecTV – Abono mensual: $ 665 – Prepago: $ 189 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Cablevisión – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Telecentro – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Supercanal – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en TeleRed – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Antina – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Dibox – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en GigaRed – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Express – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en TVCOA – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Claro TV – Abono mensual: $ 665 Contratar TNT Sports y FOX Sports Premium en Movistar TV – Abono mensual: $ 665. ¿Cómo ingreso a FOX desde mi computadora? Ingresa a www. foxplay .com Para revisar la información de tu perfil, da clic en cuenta y accede con el usuario y contraseña que obtuviste en el portal de tu proveedor de TV Selecciona tu proveedor de TV paga y completa el proceso de verificación con los pasos indicados.

