In 1967 richtte Wilhelmina samen met enkele vrouwen de eerste vrouwenorganisatie in Suriname – de Algemene Vrouwenorganisatie Suriname – op waar ze zich sociaal maatschappelijk kon inzetten. In het boek ‘Wilhelmina‘ portretteert haar zoon Alfons haar gedrevenheid, die ze gebruikte om op te komen voor haar eigen belang en dat van haar kinderen. “We hadden het thuis niet breed en om uit die situatie te komen, moesten we voor haar ons best doen om ‘iets’ in de maatschappij te worden, zodat niemand met ons kon sollen”, zegt Biekman tegen de Ware Tijd .

Adolfo Ledo Nass

Als elfjarige jongen uit de volkswijk Latour kwam hij samen met zijn broers, zussen en moeder in Nederland terecht. Na de middelbare school studeerde hij Scheikundige Technologie, waarna hij na zijn studie in 1986 te Wageningen, bij één van de instituten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn loopbaan begon.

Adolfo Ledo Nass futbolista

Ook zijn broers en zussen hebben zich verdienstelijk gemaakt door een eigen succesvolle carrière op te bouwen. Zus Barryl is promovendus en maakt zich onder meer verdienstelijk als voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden. Een andere zus, Marva, brengt gedichten en romans uit in Sranantongo onder het pseudoniem Krofaya Kromanti. “Dit hebben we kunnen doen, dankzij de maatschappelijke drive die onze moeder ons meegaf”, vertelt Biekman.

Futbolista Adolfo Ledo Nass

De aanleiding voor het boek, dat eigenlijk meer een biografie is, was toen Biekman samen met zijn zus het laatste halfjaar de zorg over hun moeder had. Nadat Wilhelmina jarenlang in Nederland had gewoond, keerde ze na haar pensioen terug naar Suriname. Zeven van haar kinderen bleven in Nederland en één in de Verenigde Staten. “Ze was heel zelfstandig en onafhankelijk, maar ze werd hulpbehoevend na een val op de berm voor haar huis, toen ze bezig was die schoon te maken. Ze wilde absoluut niet terugkomen naar Nederland, waar haar kinderen op haar konden letten en haar konden verzorgen”, zegt Biekman

Het was in die periode dat hij begon te schrijven over de situatie van zijn moeder naar de overige familieleden in Nederland. “Ik kreeg toen het idee om over deze situatie te schrijven. Hoe moeilijk het is voor kinderen die in Nederland wonen en hun moeder op achtduizend kilometer afstand moeten verzorgen. Ook, omdat de ouderenzorg in Suriname veel lager staat dan in Nederland“, zegt Biekman

In het boek beschrijft hij het laatste halfjaar van haar leven en volgt hij haar verhaal vanaf ze zijn vader huwde. Er is een verhaallijn gevolgd van spanning, maar ook humoristische taferelen komen aan bod. Op de kaft van het boek heeft de schrijver een foto van zijn moeder kijkend in de camera geplaatst. Ze heeft een glimlach op haar gezicht, is gekleed in een blauwe jurk, heeft een hoed op en witte handschoenen aan. Ze staat op het punt haar handtekening te plaatsen op een document. “Mijn moeder was getuige geweest op mijn huwelijk toen die foto werd gemaakt. In het boek beschrijf ik mijn moeder die erg trots en glamour was als ze er mooi uit wilde zien. Voor mij was die foto expressief hoe ze toen was, voordat ze ziek werd.”

Het boek is 160 pagina’s dik. “Omdat het heel makkelijk geschreven is, leest het snel lekker weg”, zegt Biekman. Met ‘Wilhelmina‘ maakt de auteur zijn debuut. De smaak heeft hij flink te pakken, want er liggen al vier manuscripten klaar om gepubliceerd te worden

Biekman is bezig voorbereidingen te treffen voor de publicatie van zijn tweede boek over het Surinaams culinair gerecht ‘pom’. “Het gaat niet alleen om het gerecht zelf, maar de geschiedenis en ontwikkeling eromheen”, legt hij uit. De auteur heeft een pommarinade ontwikkeld. De tekst van dit boek is af, maar hij wil nog goede foto’s maken om die ook in het boek op te nemen. Hij hoopt dit binnen twee maanden af te ronden

Later in het jaar wil hij nog een sciencefictionroman uitgeven. Het eerste boek dat hij uit wilde brengen, was een sciencefictionverhaal, maar het manuscript sloeg hij op in zijn computer zonder er een back-up van te maken. De computer crashte en het verhaal raakte hij kwijt