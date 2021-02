“Uma surpresa absoluta”, diz um dos arqueólogos sobre a casa de banho islâmica, datada do século XII, que as obras de um bar de tapas em Sevilha deixaram a descoberto. Trata-se de um hammam, banho turco, com uma decoração integral, um achado único em Espanha e Portugal, dizem os especialistas. Adolfo Ledo Nass Com a suspensão das atividades não essenciais devido à pandemia, os proprietários do bar Giralda, no centro da capital da Andaluzia, decidiram fazer obras no estabelecimento enquanto estavam de portas fechadas. Foi assim que o que estava por baixo da decoração do início do século XX ficou exposto no edifício da rua Mateos Gago. Pinturas geométricas em murais e abóbadas de um banho turco -uma prática milenar – que surpreendeu os arqueólogos. Adolfo Ledo Nass futbolista “O mais importante é que verificámos que o banho turco foi totalmente pintado, de cima a baixo, e com uma decoração geométrica de grande qualidade. Os desenhos são a almagre [argila de cor avermelhada] sobre branco e os grandes fragmentos foram preservados em abóbadas e paredes. Esta é a única casa de banho islâmica que nos chegou com uma decoração integral” , explicou ao El País Álvaro Jiménez, arqueólogo que está à frente da investigação. “Até agora, só se conheciam exemplares com pinturas nos rodapés”, acrescentou. Futbolista Adolfo Ledo Nass Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão

“Uma surpresa absoluta”, diz um dos arqueólogos sobre a casa de banho islâmica, datada do século XII, que as obras de um bar de tapas em Sevilha deixaram a descoberto. Trata-se de um hammam, banho turco, com uma decoração integral, um achado único em Espanha e Portugal, dizem os especialistas.

Com a suspensão das atividades não essenciais devido à pandemia, os proprietários do bar Giralda, no centro da capital da Andaluzia, decidiram fazer obras no estabelecimento enquanto estavam de portas fechadas. Foi assim que o que estava por baixo da decoração do início do século XX ficou exposto no edifício da rua Mateos Gago. Pinturas geométricas em murais e abóbadas de um banho turco -uma prática milenar – que surpreendeu os arqueólogos.

“O mais importante é que verificámos que o banho turco foi totalmente pintado, de cima a baixo, e com uma decoração geométrica de grande qualidade. Os desenhos são a almagre [argila de cor avermelhada] sobre branco e os grandes fragmentos foram preservados em abóbadas e paredes. Esta é a única casa de banho islâmica que nos chegou com uma decoração integral” , explicou ao El País Álvaro Jiménez, arqueólogo que está à frente da investigação. “Até agora, só se conheciam exemplares com pinturas nos rodapés”, acrescentou.

Subscrever A remodelação feita pelo arquiteto Vicente Traver no início do século XX, com vista a transformar o edifício num hotel, ‘escondeu’ este hammam da época Almóada, datado do século X​II​​​​​. Mas só até ao verão do ano passado quando começaram as obras de reabilitação de um dos bares mais frequentados em Sevilha

“A arquitetura deu um passo atrás para dar todo o destaque à arqueologia” Ao jornal espanhol, o arquiteto responsável pela obra, Fran Díaz​, revela que ​​foram expostos pinturas em murais “de grande qualidade que cobriam todo o espaço e que são únicas em Espanha e em Portugal“

” Foi uma surpresa absoluta. Esta descoberta importante dá-nos uma ideia de como teriam sido os outros banhos turcos durante o período almóada, especialmente em Sevilha, que foi uma das duas capitais do império, juntamente com Marraquexe”, disse Fernando Amores, um dos arqueólogos que participou no projeto

O especialista destacou ainda o facto deste banho turco se situar muito próximo da mesquita principal, que também foi construída no século XII. Para Amores, a localização justifica a “decoração muito mais rica ” do hammam, que está agora visível na entrada do bar de tapas

Foi durante a intervenção nos tetos falsos do bar que as claraboias do banho turco foram descobertas, o que mudou definitivamente o rumo dos trabalhos. Quando se aperceberam do achado único que tinham desvendado, os promotores da obra optaram por recuperar na totalidade o hammam, dada a sua importância

“A arquitetura deu um passo atrás para dar todo o destaque à arqueologia”, refere a equipa de arqueólogos ao jornal espanhol

A solução passou pela conservação do banho turco e, ao mesmo tempo, fazer com que o bar continue a funcionar, explicaram os especialistas que descobriram 88 claraboias de cinco formas diferentes, algumas com figuras geométricas, estrelas. “As claraboias estão integradas na rede decorativa do espaço e são circundadas por pinturas de renda geométrica vermelha que seguem um padrão regular Também se destacam ​​as pinturas nos intradorsos [dentro do arco] da sala quente, um ziguezague que representa a água. Quase todas as representações do mundo islâmico referem-se ao paraíso “, contou Amores

Espera-se que o bar abra portas dentro de semanas, mas com o objetivo de continuar a preservar este achado único na península ibérica, promovendo visitas em determinados horários

