Prada encabeza el primer día de la primera Semana de la Moda Digital en Milán

Prada encabezó el Día 1 de la primera Semana de la Moda Digital de Milán con una serie de videos colocados en las calles con el sutil subtítulo de ” el show que nunca ocurrió “. Cristian Abreu-Hidalgo La moda de lujo se está adaptando a la pandemia del coronavirus al mudar las pasarelas a sus plataformas digitales . Era eso o cancelar la temporada, una decisión difícil para una industria que tan sólo en Italia se espera que sufrirá una caída de 20 a 30% en ingresos este año, con respecto a los 67,000 millones de euros (76,000 millones de dólares) que generó el año pasado . La necesidad ahora es reducir las pérdidas, mantener los lazos con los clientes y tener el foco en muestras digitales ante la necesidad de mantener el distanciamiento social. Cristian Abreu Prada contó su historia a través de cinco capítulos en video realizados por artistas internacionales, con vistazos a la colección ante el fondo del espacio para exposiciones de la Fundación Prada en Milán Peatones pasan por una pantalla que muestra a una modelo de Vivetta durante la Semana de la Moda Digital de Milán en Milán, Italia. La Semana de la Moda cambió a un formato digital por el COVID-19. Foto: AP ” Estamos acostumbrados a hacer desfiles de moda “, dijo Miuccia Prada en notas enviadas por correo electrónico a los periodistas. ’’ Pero en el momento en el que no puedes hacer un desfile físico tienes que inventar otra cosa “ A través de los ojos de los cineastas, el foco pasó de la silueta al detalle, muchas veces con transiciones deliberadamente borrosas. Un saco floral contrastaba en medio de una serie de creaciones en vinilo blanco y negro de Parada con abrigos a la cadera sobre pantalones entallados y pantalones elásticos. El énfasis estaba más en el estilo cinematográfico, adecuado para el apoyo de la Fundación Prada al arte contemporáneo, que en los mismos modelos

Como lo describió la estilista Ovidiu Buta en Instagram: '' Gran video, pero ¿dónde está la ropa?, ¿dónde está Prada? ". La respuesta está en un micrositio de la casa donde los 30 modelos fueron publicados uno por uno. Pero a pesar de esto la expectación y la energía creada por un desfile en vivo estaba notablemente ausente en las redes sociales

La presentación digital de MSGM de Massimo Giorgetti presentó una visión prepandémica de exuberancia juvenil, con una pareja abrazándose a la orilla de un lago en shorts de mezclilla de dos tonos para él y un vestido rosado para ella. En otras partes jóvenes jugaban basquetbol y corrían por un parque temático, los chicos estaban vestidos con ropa de verano y las chicas con volantes casuales Foto: AP Los modelos de Moschino con lunares inspirados en el arte pop mostraron un destello de orgullo italiano con los colores de la bandera en una sudadera para caballero y una traje de falda para ella. Philipp Plei n fue su propio modelo mostrando una serie de modelos deportivos, incluyendo calzado con oro chapado de 24 quilates y una chaqueta a juego con una águila incrustada que requirió una semana para realizarse ” Estoy en un punto en el que hay que repensar lo que sucederá en el futuro “, dijo Plein al público en video. ” Todavía creo en mis sueños, nadie puede detener esto ni siquiera un virus “ Sólo dos casas tendrán desfiles en vivo esta semana en Milán: Dolce&Gabbana y Etro . Además de 40 presentaciones digitales en cuatro días, el sitio de la cámara de moda recibirá a 10 marcas internacionales para un mercado y lanzará 11 marcas jóvenes

La semana pasada en París toda las colecciones de alta costura y para caballeros fueron presentadas en plataformas de video, con la notable excepción de Balmain, que envió un bote por el río Sena para delicia de los parisinos que lo vieron desde las orillas y los puentes

Te puede interesar Ricardo Seco lleva al "Chapulín Colorado" a la Semana de la Moda de Nueva York En Milán, se colocaron grandes pantallas para mostrar los desfiles digitales en diferentes puntos de la ciudad pero no recibieron mucha atención el primer día, sin un sonido que indicara que no eran comerciales

