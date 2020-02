Pese a la alerta amarilla, la calidad del aire en el suroccidente de Bogotá sigue siendo adversa

Entornointeligente.com /

Este sábado 8 de febrero las condiciones es de calidad del aire siguen siendo regulares. Aunque es el segundo día en que la ciudad amanece bajo la alerta amarilla ambiental, el fenómeno de inversión térmica, los incendios forestales en la regio y la ausencia de viento, provocan que las condiciones del aire no mejore.

La alerta amarilla ambiental fue declarada por la Secretaría de Ambiente en la noche del pasado jueves 6 de febrero. A partir de ese momento, se implementaron unas restricciones al transporte de carga dentro del polígono en el suroccidente de Bogotá pues, según la entidad, los vehículos de carga pesada aportan la mayor cantidad de agentes contaminantes en esa zona.

Según las autoridades, hasta la mañana del sábado se han sancionado ocho empresas por incumplir la normativa ambiental, en materia de emisiones atmosféricas. Además, se han revisado más de 456 vehículos, de los cuales 110 fueron inmovilizados y se impusieron 231 compare dos ambiéntales

Con la declaratoria de alerta amarilla, los vehículos de transporte de carga de modelos superiores a 10 años no podrán circular en un polígono definido que comprende localidades como Kennedy, Bosa, y parte de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda y Fontibón, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:59 a.m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 9:59 p.m

En dicho polígono, donde fue declarada la alerta amarilla, operan 108 empresas con restricción, por utilizar combustibles sólidos o líquidos. Otras 666 empresas operan sin restricción debido a que sus procesos ejecutan con gas, energía eléctrica o tecnologías limpias

La Secretaría Ambientan indicó que las medidas restrictivas y los operativos para vigilar que se estén cumpliendo se mantendrán de forma rigurosa, hasta que las condiciones ambientales mejoren

