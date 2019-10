EntornoInteligente | FNC responsabiliza al Gobierno de eventual violencia en movilización

Entornointeligente.com /

Una respuesta del Gobierno y no medidas represivas es lo que reclaman los labriegos organizados de la Federación Nacional Campesina (FNC), quienes anunciaron una movilización desde las 8.00 del lunes con cierres de rutas intermitentes en ocho puntos del país, entre ellos, Asunción, en la Plaza O’leary.

La secretaria general de la FNC, Teodolina Villalba, dijo que los campesinos cuentan con casi 30 años de lucha sin violencia y que si ocurre una situación represiva y derramamiento de sangre será responsabilidad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y del ministro del Interior, Euclides Acevedo, con quien se reunieron ayer en la sede de la secretaría de Estado para definir las medidas de seguridad durante la movilización.

Pero las partes no llegaron a ningún acuerdo porque Acevedo insistió en que no permitirá que se lleven a cabo los cierres, y los campesinos alegaron que no retrocederán porque es una medida a la que recurren debido a que no son escuchados en sus necesidades. “Nosotros no queremos represión, nosotros queremos una respuesta política, una política de Estado“, expresó Villalba.

Desestabilización. La líder campesina dijo que ellos tienen una forma de organizarse y su intención no es desestabilizar. Aseguró que no quieren problemas, sino soluciones a sus reclamos. Indicó que el presidente Abdo habló de forma irresponsable al declarar que se busca un muerto.

“Ellos son los que crean problemas en nuestro país, porque a ningún sector les dan respuesta, no solo a los campesinos e indígenas. En Paraguay hay desempleo, no hay salud ni educación y ese es el problema que a la gente le molesta y el Estado es responsable”, aseveró.

Villalba remarcó que nunca recurrieron a la violencia y que siempre fue el Estado el que atropelló a los campesinos. “Ellos son los que desestabilizan, no porque el campesino se organiza en su asentamiento, comunidad y producción se va a desestabilizar, pedimos una política de Estado, la situación está mal”, expresó.

La dirigente labriega señaló que siempre se presentan propuestas sobre los problemas del campesinado pero el Gobierno no hace nada, por lo que recurren a esta medida como último recurso. Mencionó que varias comunidades están siendo amenazadas de ser desalojadas.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Francisco Villalba, explicó luego de la reunión que se propuso a los campesinos acompañar la movilización pero sin cierres.

“Pedimos que sea pacífica y también planteamos dar un seguimiento a sus reivindicaciones sociales con un acompañamiento social y político. Vamos a seguir conversando para llegar a un acuerdo sobre el cierre de rutas. Para nosotros no están cerrados los canales de diálogo. Estamos buscando que esto sea pacífico y sin incidentes”, argumentó.

La FNC emitió un pronunciamiento contra los desalojos y la represión. “Esta es la hora crucial de la lucha por la tierra, en que latifundistas y agroexportadores, amparados por fuerzas policiales y fiscales, jueces, parlamentarios y el Poder Ejecutivo, arremeten contra los pobres para arrebatarles su tierra y expulsarlos de la misma, eliminar su producción y convertirlos en parias”, expresa el documento.

Los campesinos culpan a los latifundistas de impulsar los desalojos.

“Para seguir ejecutando esa misión nombraron como ministro del Interior a Euclides Acevedo, caracterizado por la sabiduría popular con el apodo de Gallo Paloma , un animal de granja que se cree más grande de lo que es. Este ministro asumió el cargo con acuerdo de la oligarquía, para que se convierta en instrumento servil de estos sectores más reaccionarios y retardatarios, y apenas asumió empieza a propalar amenazas contra el campesinado”, agrega el comunicado.

los 8 sitios de concentración Asunción: Plaza O’Leary San Pedro: Liberación Caaguazú: Toro Blanco Canindeyú: Jasy Kañy Guairá: Mbocayaty Misiones: Santa Rosa Concepción: Horqueta Itapúa: Alto Verá

