EntornoInteligente | FMS México 2020: resumen y análisis de la tercera jornada

El 1 de noviembre fuimos testigos de una nueva jornada de freestyle en FMS México . Esta nueva fecha trajo más de una novedad: la primera liga de Urban Roosters con público (aforo reducido) y MC’s caracterizados por Halloween.

Respecto a las batallas, la jornada 3 de Freestyle Master Series en en el país azteca ofreció muy buenos momentos y un ‘batallón’ como fue el Lobo vs Pote. La tabla va perfilando los posibles clasificados a la FMS Internacional , así como los freestylers que podrían luchar por el descenso y el play-off.

El pasado domingo 1 de noviembre se realizó la tercera fecha de la FMS México , donde los aficionados al 'free' pudieron disfrutar de un auténtico espectáculo, lleno de carisma, grandes disfraces por El Día de los Muertos y muy buenas batallas. Además, tuvimos el regreso del público, algo que definitivamente dio un envión anímico a los 10 mejores MC's del territorio azteca.

¿Quién tuvo mejor rendimiento en cada una de las rondas? Garza en el Easy Mode, Yoiker en el Hard Mode, RC y Yoiker en Temáticas, nuevamente Yoiker (quien fue MVP) respecto al Randon Mode y al minuto de Sangre. Asimismo, Lobo Estepario y B.One fueron los mejores MC’s en desempeñarse en la ronda Deluxe.

FMS México 2020 – Tercera fecha • GARZA le ganó a B-ONE

• SKIPER venció a JONY BELTRAN

• RAPDER derrotó a ZTICMA

• YOIKER le ganó a RC tras una réplica

• LOBO ESTEPARIO se impuso a POTENCIA

#FMSMexico 🇲🇽 Rapder en su minuto libre 🔥 pic.twitter.com/CWzj5G73dU

— Entre Rimas y Gallos (@rimasygallos) November 1, 2020 FMS México 2020 – Tabla de posiciones 1) LOBO ESTEPARIO – 9pts

2) RC – 7pts

3) RAPDER – 7pts

4) GARZA – 6pts

5) SKIPER – 5pts

6) YOIKER – 5pts

7) JONY BELTRAN – 5pts

8) B-ONE – 1pts

9) ZTICMA – 0pts

10) POTENCIA – 0pts

View this post on Instagram ¿Quien será el MVP de esta jornada? 👀🎃 . Ya estamos EN DIRECTO con la primera batalla / Link en BIO ☝️ . ¡Especial #halloween! A pura sangre 🩸 . #urbanroosters #fmsmexico

A post shared by FMS México 🇲🇽 (@fmsmexico) on Nov 1, 2020 at 1:41pm PST

MVP’s – FMS México 2020 • Fecha 1: LOBO ESTEPARIO + SKIPER (328)

• Fecha 2: LOBO ESTEPARIO (291.5)

• Fecha 3: YOIKER (305.5)

