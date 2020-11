Mientras 16 niños venezolanos siguen desaparecidos, Maduro rumbea en VTV (Videos)

Entornointeligente.com /

Nicolás Maduro armó su fiesta de cumpleaños este lunes 23 de noviembre en el Palacio de Miraflores, mientras los 16 niños venezolanos deportados desde Trinidad y Tobago siguen desaparecidos en altamar.

A través de una transmisión de VTV, se puede apreciar como Maduro celebraba con música y bailes junto a todos sus ministros en plena cuarentena “radical”. En el video se observa como varias personas y cantantes no tienen mascarilla ni cumplen el distanciamiento social.

#23Nov

Nicolás festeja su cumpleaños mientras que Venezuela lamenta la desaparición de 16 niños venezolanos, así estamos. pic.twitter.com/e8xSaWzlW3

— Dayana Krays (@Dayanakrays) November 24, 2020

Las reacciones de los usuarios en Twitter no se hicieron esperar para repudiar la celebración de Maduro en plena crisis del país

Que bochorno al país! ? Mientras el 87% de los ciudadanos venezolanos está en condiciones de pobreza, el 43% en pobreza extrema Maduro tiene como prioridad que le piquen una torta ?

??Contra esto #Cambiemos este #6D votemos! pic.twitter.com/YMs4gY4FT7

— Francisco Matheus (@FJMatheus) November 24, 2020

Mientras Maduro celebra su cumpleaños en vivo, por televisión nacional, con una gran torta, 16 niños venezolanos deportados de #TrinidadYTobago vienen en alta mar

— Yanitza Martínez (@Yanitzamg) November 24, 2020

Mientras el país está en vilo por no saber #DóndeEstánLos16 niños que fueron deportados por Trinidad, Maduro monta una fiesta en Miraflores, con mariachis, por su cumpleaños. pic.twitter.com/r2b3rkkrb3

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 24, 2020

Maduro cumple años y lo celebran en Miraflores con diversos cantantes nacionales e internacionales… Los principales canales de Tv nacionales se pegan a la señal de VTV para transmitir “la celebración”…

Por cierto, esta semana es “cuarentena radical”…

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) November 24, 2020

Maduro una vez más se burla de los venezolanos en cadena nacional celebrando su cumpleaños mientras los ciudadanos no tiene gas, luz, comida, gasolina, no hay medicina y el sueldo no alcanza pero en Miraflores celebra con bombo y platillos cumpleaños…

— edgar jose berro (@edgarjose_1981) November 24, 2020

