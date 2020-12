Políticas de Obrador se traducen a un desmantelamiento de la infraestructura cultural: Graciela de la Torre

Entornointeligente.com /

Las políticas de Andrés Manuel López Obrador se traducen en un desmantelamiento de la infraestructura cultural, lo cual tomará décadas levantar, comentó Graciela de la Torre, directora general de artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante su participación en la mesa Para salir de terapia intensiva. Estrategias para el sector cultural hacia el futuro.

En el conversatorio, programado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también participó Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM; la actriz Raquel Araujo; la crítica de arte María Minera; y la librera Claudia Bautista, quienes expresaron su preocupación por el rumbo del sector en 2021.

“Las políticas actuales del Gobierno Federal no desmienten, subrayan con creces lo que el presidente dijo en su toma de posesión: aplicaremos muy rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios nos vencen, les cueste mucho dar marcha atrás a lo que consigamos”, recordó Graciela de la Torre. En materia de cultura no podemos desmentir esa aceleración, añadió la funcionaria. “Lo que han conseguido las políticas del Gobierno Federal es un paulatino desmantelamiento de la infraestructura, por recortes, por inanición de toda una destrucción sistemática de nuestro andamiaje cultural que, de continuar así, serán décadas para remontar”. Al respecto, Jorge Volpi habló de la complejidad del año con una drástica afectación a las actividades culturales. “Este ha sido un año complejo, uno de los años en donde la afectación para el sector cultural ha sido más drástica y permanente. Las actividades culturales por su naturaleza fueron las primeras en cerrar y están siendo las últimas en regresar. Ahora hay algunos museos abiertos, pocos teatros y algunos cines que tienen muy poco público, pero la realidad es que seguimos en un estado de emergencia general”, dijo. El también escritor adelantó que desde Cultura UNAM, realizan una nueva encuesta que mida el impacto de la pandemia en el sector. “Estaremos presentándola a principios del año próximo y será sobre el consumo cultural en 2020”. También, en octubre de 2021, lanzarán el Léxico de la gestión cultural. ARTISTAS EN CRISIS. En la conferencia, la coordinación que dirige Jorge Volpi presentó videos de creadores manifestando inconformidad sobre la forma en que el gobierno desprotege a la comunidad de artistas, fue el caso de María Minera, crítica de arte e investigadora independiente. “Si en enero de 2019 alguien nos hubiera dicho que hoy íbamos a estar como estamos nos habríamos reído, tal vez. Era imposible anticiparse a la desgracia y no hablo sólo de la inesperada aparición del COVID-19 en nuestras vidas, hablo también del lugar al que hemos llegado gracias a las decisiones insólitas del gobierno en materia de cultura”, afirmó. Nunca imaginamos que en este sexenio veríamos derrumbarse instituciones que creíamos sólidas e inamovibles como el FONCA o el CIDE, destacó la investigadora. “Lo más preocupante, sin embargo, no ha sido eso que ya es gravísimo, sino la poca o nula disposición que está mostrando el gobierno para que todo vuelva a una relativa normalidad. El presupuesto golpeado del año que entra para cultura así lo manifiesta”, expresó. María Minera agregó que para el gobierno no pasa nada si los espacios culturales cierran, si no hay exposiciones, si no hay funciones de teatro o lecturas de poesía. “No sólo es la gente que se ha quedado sin su sustento principal, también sucede que el mundo deja de tener sentido para ellos y para todos los demás. ¿Y cómo es posible entonces que un gobierno pueda decidir algo tan inaudito y tajante como desentenderse de la cultura, desampararla, abandonar la puerta a su suerte y que todos se rasquen con sus propias uñas?”, cuestionó En ese sentido, la actriz Raquel Araujo recordó el decreto presidencial de recortar el 75 por ciento del presupuesto de las instituciones y preguntó: ¿por qué siendo México un país rico en expresiones culturales y artísticas, el sector cultural es constantemente replegado a nivel presupuestal? Por último, Claudia Bautista, presidenta de la Red de Librerías Independientes (RELI), recordó que debería existir un respeto a la Ley del Libro. “Dentro de esta Ley, el punto central es el precio único porque nos permite a las librerías de provincia ofertar el mismo título al mismo precio a lo largo de todo el territorio nacional, teniendo como estandarte diferenciador el trato y el expertis del librero. Eso es para nosotros es el punto fuerte como librerías de barrio, nosotros no podemos competir a través de un descuento o el envío gratuito de libros porque el margen de ganancias es muy poco para nosotros”, detalló. Si se hiciera cumplir la Ley del Libro, añadió, los libreros podrían sobrevivir, además comentó la necesidad de prestar atención a las librerías como emprendimientos culturales de interés público y ver al libro como un objeto cultural.

