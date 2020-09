Embajador de EU espera que México cumpla con Tratado de Aguas y T-MEC

Entornointeligente.com /

“Nuestros antepasados en 1944 firmaron este acuerdo (del agua) y yo espero que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con sus obligaciones internacionales tal como lo hemos hecho nosotros”, manifestó Landau en un evento de la Confederación mexicana de Cámaras Industriales (Concamin). El Tratado de Aguas establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9.250 millones de metros cúbicos. Pese tener casi ocho décadas, ahora se ha desatado un conflicto político por el líquido en Chihuahua, por lo que México debe todavía 366 millones de metros cúbicos a menos de un mes de que venza el plazo. Aunque el embajador no detalló consecuencias, la presión ha crecido en Estados Unidos, donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta este mes al Departamento de Estado para pedirle que presione a México. “Nosotros siempre esperamos que nuestros socios cumplan con sus obligaciones bajo sus tratados, sus obligaciones internacionales, como nosotros lo hemos hecho”, enfatizó Landau. VIGILARÁ EL T-MEC Por otro lado, el representante de Washington afirmó que vigilan el cumplimiento del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a tres meses de su arranque, el 1 de julio. “Vamos a ver cómo va la implementación de la reforma laboral en México que no solo es una legislación doméstica, pero ahora también es un compromiso internacional de la República Mexicana”, señaló Landau. El diplomático firmó un memorando de entendimiento entre Concamin y la American Society of Mexico, que representa los intereses privados de Estados Unidos en México, a 2 millones de estadounidenses que habitan el país y a más de 110 organizaciones no lucrativas. El presidente de Concamin, Francisco Cervantes, destacó que las 124 cámaras y asociaciones de la confederación representan 35 % del PIB y 90 % de las exportaciones. México se consolidó como el mayor socio comercial de Estados Unidos en 2019 por encima de China y Canadá con un comercio bilateral de productos de más de 614.500 millones de dólares, indicó el líder de Concamin. Además, el 80 % de las exportaciones mexicanas van a su vecino norteamericano, añadió Cervantes. Con el T-MEC, la meta es incrementar el intercambio comercial a 1 billón de dólares, indicó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Pese a este panorama, el embajador de Estados Unidos aclaró que el nuevo acuerdo comercial “no resuelve todas las disputas” de la relación bilateral, pues todavía “ambos países tienen preocupaciones”. “El T-MEC, yo creo que es un paso adelante muy importante para ambos países, pero no resuelve todos los problemas, incluso crea algunos mecanismos de tratar de resolver problemas, pero que a la vez pueden crear más temas en la agenda bilateral”, indicó.

Gonzalo Morales Divo

Entornointeligente.com