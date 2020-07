EntornoInteligente | Firmas tecnológicas arrasan en ranquin de las marcas más valiosas

En estas sedes nacieron las compañías más grandes de la tecnología Facebook: por qué es difícil que el boicot publicitario contra la red social acabe con ella Bose: razón por la cual cerrará todas sus tiendas en EE. UU. y Europa El escalafón utiliza datos de valoraciones que incorporan el rendimiento del precio de las acciones desde abril de 2020 para reflejar el impacto del coronavirus y en un contexto de incertidumbre. La clasificación refleja que las empresas que han invertido constantemente en marketing a largo plazo y en la construcción de marcas han logrado evitar lo peor de la crisis. Antes de la pandemia mundial, el valor total de marca de las 100 mejores registraba un aumento del 9 por ciento

Las marcas más valiosas del mundo aumentaron su valor total en un 5,9 por ciento a pesar de los impactos económicos, sociales y personales del covid-19, según el ranquin de BrandZ Top 100 Global de las marcas más valiosas publicado por WPP y Kantar.

El valor total de marca de las principales 100 marcas mundiales alcanzó los 5 billones de dólares, cifra equivalente al PIB anual de Japón. Esto significa un aumento del 245 por ciento desde 2006, cuando el valor total de las marcas alcanzó por primera vez el billón de dólares.

Las 100 marcas más valiosas han demostrado que son más resilientes y menos volátiles en la crisis actual a causa de la pandemia de lo que fueron durante la crisis económica mundial de 2008-2009, agregando un aumento adicional de valor de marca de 277.000 millones durante el año pasado.

El escalafón utiliza datos de valoraciones que incorporan el rendimiento del precio de las acciones desde abril de 2020 para reflejar el impacto del coronavirus y en un contexto de incertidumbre. La clasificación refleja que las empresas que han invertido constantemente en marketing a largo plazo y en la construcción de marcas han logrado evitar lo peor de la crisis.

Antes de la pandemia mundial, el valor total de marca de las 100 mejores registraba un aumento del 9 por ciento.

Cuarentena las fortaleció Amazon se mantiene como la marca más valiosa del mundo, con un crecimiento del 32 por ciento, para alcanzar los 415.000 millones de pesos. Habiendo entrado en 2006 al ranquin BrandZ Global de las 100 marcas más valiosas, el valor de Amazon creció en casi 100.000 millones de dólares este año y representa un tercio del crecimiento total de las top 100.

Las marcas de tecnología continuaron dominando las primeras posiciones del escalafón, representando más de un tercio (37 por ciento) del valor de marca total incluido en el top 100 y creciendo, en general, en un 10 por ciento.

Por su parte, Apple sigue como la segunda marca global más valiosa (+14 por ciento y 352.200 millones de dólares), mientras que Microsoft recuperó el tercer lugar (subiendo 30 por ciento, a 326.500 millones de dólares), justo por delante de Google, (que subió su valor un 5 por ciento, al llegar a 323.600 millones de dólares), que ocupa la cuarta posición debido al crecimiento de su ecosistema de trabajo habilitado para la nube que incorpora Office 365 y Microsoft Teams, lo que les permite a las personas mantener los business as usual durante la cuarentena.

