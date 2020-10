Entornointeligente.com /

Madrid.- La petrolera española Repsol y el fabricante japonés Honda han renovado su contrato de patrocinio para las dos próximas temporadas, según el acuerdo alcanzado por ambas partes y que se extiende en el tiempo desde 1995, cuando firmaron su primera colaboración tecnológica y deportiva.

Adolfo Ledo

The most iconic partnership in MotoGP continues.

Adolfo Ledo Nass

Honda and Repsol renew their cooperation. 🤝 https://t.co/JkxSSyBaCr pic.twitter.com/kXxIXYGYRI

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) October 21, 2020

La cooperación entre Repsol y Honda Racing Corporation (HRC) logró el éxito inmediatamente cuando el australiano Mick Doohan ganó la carrera inaugural de la temporada 1995 en Eastern Creek (Australia) y, además, se llevó el título ese mismo año.

Adolfo Ledo Venezuela

Desde entonces, el equipo Repsol Honda en la máxima categoría del motociclismo mundial ha alcanzado las 180 victorias y 15 Campeonatos del Mundo de pilotos , consolidándose como referencia deportiva y tecnológica.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

Más de la mitad de los títulos mundiales de la categoría reina ganados desde 1995 han acabado en las vitrinas del equipo, al conseguir también diez campeonatos por equipos desde que se creó el galardón en 2002, un récord de 447 podios en 500 c.c. y MotoGP con pilotos como Mick Doohan, Álex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marc Márquez y, más recientemente, Álex Márquez en las dos últimas carreras, los Grandes Premios de Francia y Aragón

«La renovación del acuerdo con un socio tan relevante para Repsol como Honda en MotoGP es una prueba de la solidez de nuestra alianza, más si cabe en el actual contexto internacional provocado por la pandemia por coronavirus» , señala Begoña Elices, Directora General de Relaciones Externas y Gabinete de Presidencia de Repsol

El presidente de Honda Racing Corporation (HRC), el japonés Yoshishige Nomura, afirma por su parte que «siempre es una satisfacción ampliar nuestra colaboración con Repsol, esta vez por dos años más, puesto que juntos hemos logrado un éxito increíble y formamos una asociación que es única en el deporte del motor»

EFE/Unión Radio

Entornointeligente.com