Após caos em Manaus, Defesa pede R$ 500 milhões para compra de aviões; Economia nega

BRASÍLIA — O colapso no sistema de saúde de Manaus no início do ano acendeu um alerta na Força Aérea Brasileira (FAB) sobre a necessidade da compra de duas aeronaves para atuação no enfrentamento da pandemia. O Ministério da Economia, no entanto, negou o pedido que envolvia aumento de despesas.

O pedido do Ministério da Defesa de abertura de um crédito extraordinário de R$ 500 milhões foi feito no início de fevereiro. A pasta argumentava que precisava desses aviões para transporte de pessoas e de carga no combate à Covid-19.

Em uma nota técnica anexada ao pedido obtido pelo GLOBO, o Ministério da Defesa ressalta a atuação da FAB na crise em Manaus, em que transportou pacientes para outros estados e tanques de oxigênio para a capital do Amazonas. De acordo com a pasta, essa situação “evidenciou exponencialmente a carência operacional” da FAB, o que levou ao pedido dos recursos para a compra das aeronaves

A nota assinada pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica,Tenente-Brigadeiro do Ar, Marcelo Kanitz Damasceno, e pelo chefe da quinta subchefia do Estado Maior da Aeronáutica, Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, ainda mostra que os aviões atualmente disponíveis têm capacidade limitada de transporte de oxigênio e pacientes

“A ocorrência de novos colapsos logísticos no sistema de saúde de regiões e municípios de difícil acesso por terra se apresenta como possível, embora de dimensões imprevisíveis, e demandará respostas imediatas do Estado Brasileiro. Além disso, não há como projetar ou prever a evolução do número de casos e as dificuldades que surgirão no futuro próximo por conta de “terceiras e quartas ondas” de infecção da pandemia, assim como a reinfecção de brasileiro devido a disseminação de variantes do Coronavírus. Sendo assim, todo esse cenário exige uma ação efetiva e urgente do Estado” — diz a nota técnica do Ministério

Os recursos seriam utilizados em aeronaves maiores, com capacidade de carregar de 240 a 600 cilindros de oxigênio, a depender do tamanho, e transportar até 6 UTIs, 16 macas e 117 assentos para equipe médica e passageiros ou 130 macas e 96 assentos

A previsão da FAB era abrir um processo de licitação logo após a liberação do crédito com prazo máximo de assinatura de contrato de 90 dias. Em seguida, a entrega das aeronaves deveria acontecer dentro de 60 dias

Pedido negado Apesar dos argumentos da Defesa, os recursos não foram liberados pelo Ministério da Economia. A avaliação da Junta de Execução Orçamentária, órgão que define a direção da política fiscal, é de que o pedido não atendia aos preceitos de urgência, imprevisibilidade e relevância previstos na Constituição para a edição de Medida Provisória que liberaria os recursos extraordinários. O trecho do texto constitucional ainda ressalta exemplos, como gastos decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública.

O Ministério da Defesa alegou que esse era o caso. A urgência viria do “risco iminente” de mortes caso a FAB não tenha os “meios aéreos adequados” e com “autonomia para voos de longa distância” para atuar durante a crise

“Outro ponto importante a se destacar é a necessidade de apoio logístico no transporte para o Brasil de insumos para a fabricação de vacinas, assim como, de doses oriundas de países distantes, como China e Índia. E tudo isso acontece em um momento que diversos países estrangeiros suspendem voos oriundos do país. Assim, constata-se que a urgência da questão é inconteste e enseja que as ações propostas sejam realizadas de forma imediata, sob pena de inevitável agravamento da situação de Emergência de Saúde Pública no Brasil” — diz trecho da nota técnica da Defesa

A relevância, de acordo com o Ministério da Defesa, é "indiscutível" porque novas aeronaves poderiam possibilitar planejamento e respostas mais ágeis às dinâmicas "incertas" da pandemia

Quanto à imprevisibilidade, a pasta destacou que quando o Orçamento para 2021 foi elaborado, em meados do ano passado, o “agravamento do estado pandêmico” que exigiu o uso intenso dos aviões no início deste ano não era previsível

Diferente do Ministério da Economia, a Advocacia-Geral da União (AGU) entendeu que os três preceitos foram atendidos, de acordo com um parecer anexado ao processo. O documento cita a imprevibilisdade por conta da demanda não prevista por aeronaves da FAB no caso da Manaus, a urgência de atender a necessidade de “pronta disponibilização de aeronaves” e a relevância por se tratar do “compromisso constitucional” de prover acesso à saúde

Ao recusar esses argumentos em ofício enviado ao Ministério da Defesa na última segunda-feira, o secretário de Orçamento Federal, George Soares, disse que a demanda pode ser reapresentada após a aprovação do Orçamento pelo Congresso com a indicação de “recursos compensatórios” e avaliação de impacto do cancelamento de outras despesas para que os recursos sejam direcionados para a compra dos aviões

Questionado, o Ministério da Economia reafirmou o entendimento da Junta de Execução Orçamentária. O Ministério da Defesa também foi procurado e ainda não se manifestou.

