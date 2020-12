Entornointeligente.com /

DESDE 1927 A maior plataforma multimídia do Interior 28C 18C EDIóO IMPRESSA Campinas, pandemia Casos de Covid-19 avanam na RMC Levantamento feito pelo Observatório PUC-Campinas mostra alta de 132% em uma semana Publicado 09/12/2020 – 07h42 – Atualizado 09/12/2020 – 07h42

Por Da Agncia Anhanguera

Wagner Souza/AAN

Técnicos da Vigilncia Sanitária, Defesa Civil e agentes da GM promovem aóo de fiscalizaóo do cumprimento das regras de higiene no Centro

Formada por 20 municípios, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrou aumento de 132,5% nos casos de contaminação pelo novo coronavírus, na 49ª semana epidemiológica, que compreende o período de 29 de novembro a 5 de dezembro. O dado consta do do último levantamento realizado pelo Observatório PUC-Campinas. De acordo com o balanço, a região registrou 56 mortes, num crescimento de 33,3%, em relação à semana anterior. O boletim do Observatório mostra que a evolução da pandemia, ocorreu também no Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS-Campinas) – que reúne 62 municípios. Nestes universo, a DRS-Campinas exibiu taxas de casos e mortes superiores em 110% e 47%, respectivamente. Apenas no município de Campinas, que contabilizou 1.560 contaminações e 24 óbitos na 49ª semana, as altas foram de 98,9% e 41,17%. Com os resultados, o DRS-Campinas encerrou o período com 133,6 mil casos e 3,8 mil mortes. Até a última segunda-feira, data da última atualização do Observatório, a RMC contava 98.752 infecções e 2.960 óbitos. O site oficial da Prefeitura de Campinas informa que até o dia 7 de dezembro havia contabilizado 44.528 contaminações, com 1.393 vítimas fatais. Curva ascendente O infectologista do Hospital PUC-Campinas, André Giglio Bueno, afirma que as curvas indicam de forma clara o aumento da incidência de novos casos na região, sobretudo pelo crescimento de 22% nas internações por Covid-19 nos hospitais que compõem o DRS-Campinas. Para o especialista, a circulação do vírus tem sido intensa e, por conta disso, são necessárias medidas de contenção. “Seria essencial que houvesse ações mais contundentes dos órgãos governamentais no sentido de ressaltar a importância das medidas comprovadamente eficazes para evitar as contaminações”, destaca. Crise econômica O economista Paulo Oliveira, que coordena as análises relativas à Covid-19 pelo Observatório PUC-Campinas, chama a atenção para o agravamento da crise econômica, com a regressão de todo o estado de São Paulo para a Fase Amarela do Plano São Paulo. Segundo ele, os dados do PIB apontam para isso, com crescimento frustrante de 7,7% no terceiro trimestre em relação ao segundo. O economista lembra ainda que a recuperação econômica poderá ser mais prejudicada ainda, com a redução ou extinção do auxílio emergencial. “A média do benefício por domicílio, que era de R$ 901,00, agora mostra os efeitos da diminuição promovida pelo governo federal, com a média caindo para R$ 688,00”, diz ele. “Esse efeito certamente vai ser sentido pelo comércio da região e no resultado das vendas de final de ano. Regiões mais pobres devem verificar quedas mais abrupta das vendas”, analisa Oliveira. DRS O DRS-Campinas é o segundo em número de casos e óbitos no estado de São Paulo. Também em relação ao número absoluto de casos e óbitos por semana, o DRSCampinas ficou atrás, apenas, da Grande São Paulo. Até o dia 5 de dezembro, foram notificados 133,6 mil casos e 3,8 mil mortes, na região de Campinas – letalidade de 2,92%. Os municípios com menor incidência são Vargem e Monte Alegre do Sul, com 830 e 967 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Na outra ponta, Paulínia, Jundiaí e Santo Antônio de Posse são os municípios com maior incidência, todos com mais de 3.500 casos por 100 mil habitantes. Em relação aos demais municípios paulistas, 9 dos 42 municípios do DRS-Campinas e oito dos 20 municípios da RMC estão entre os 25% de maior incidência – cálculo de 3.056 casos por 100 mil habitantes. Câmara de Valinhos suspende sessões após surto A presidência da Câmara Municipal de Valinhos decidiu suspender as sessões ordinárias, depois de um surto de Covid. Até ontem, os vereadores Israel Scupenaro e Dalva Berto haviam informado terem sido infectados. Além disso, a Câmara informou que também recebeu laudos médicos dando conta de dois servidores com diagnóstico positivo. A assessoria de imprensa da Câmara informa que os vereadores disseram já terem se curado, mas diz que “em respeito à privacidade dos servidores”, não forneceria informações sobre o estado de saúde deles. A suspensão vale para as duas próximas sessões ordinárias da Casa. Com isso, os vereadores poderão se reunir, caso seja necessário aprovar alguma matéria em regime de urgência. Nesse caso, a presidência convocará sessão extraordinária. O atendimento ao público na Câmara permanece com limite de capacidade e obedecendo os protocolos de saúde preconizados pelas autoridades sanitárias. A decisão de suspender as sessões foi tomada após o plenário aprovar requerimento assinado por nove vereadores: Giba (PDT), Alécio Cau (PDT), Edson Secafim (PTB), Kiko Beloni (PSB), Roberson Salame (PSDB), Mauro Penido (Cidadania), Franklin (PSDB), César Rocha (DC) e Henrique Conti (PTB). A Câmara tem 17 vereadores Na sessão do dia 1º de dezembro, os vereadores aprovaram o orçamento da cidade para o ano de 2021. O projeto prevê R$ 661,8 milhões para o ano que vem.

Entornointeligente.com