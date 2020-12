Alajuelense concretó una de las mejores transacciones de su historia con venta de Ariel Lassiter

Entornointeligente.com /

Liga Deportiva Alajuelense hizo un negocio redondo con Ariel Lassiter, quien se había marchado a préstamo por cuatro meses al Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos y el equipo norteamericano optó por comprar la ficha del costarricense.

“El día de hoy se nos notificó de manera oficial que Houston va a ejercer la opción de compra del jugador Ariel Lassiter. Nos pone muy contentos, es un buen ingreso para el club, es parte del proyecto. Siempre lo he dicho, no es un objetivo primordial. Queremos que sea más bien una consecuencia del buen trabajo y del proyecto del CAR”, manifestó el director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.

Cuando Lassiter se marchó, el español había expresado que si se concretaba todo, sería la mejor tercer venta de un futbolista en la historia de Alajuelense, superada tan solo por las transacciones que el club había hecho con Froylán Ledezma al Ajax de Holanda y con Bryan Ruiz al KAA Gent de Bélgica

“Estamos muy satisfechos, le deseamos a Ariel muchos éxitos. Esta será siempre su casa, siempre fue un gran profesional con nosotros, dio grandes resultados y siempre tendrá abiertas las puertas de la Liga“, comentó Lleida

Alajuelense no revela cifras, pero está claro que esta operación acarrea una cantidad importante de dinero para el club, porque incluso, la transacción es un tanto parecida a la que se dio con Rónald Matarrita cuando se marchó al New York City, una venta estimada en cerca de ¢290 millones

En su paso por la Liga, Ariel Lassiter marcó 24 goles en 62 partidos. Durante estos meses, el costarricense sumó 949 minutos con el Houston Dynamo, distribuidos en 16 partidos y convirtió tres goles

Cuando el futbolista se marchó de las filas manudas, dejó entrever que a futuro le gustaría regresar. Él siente que le quedó algo pendiente con la camisa rojinegra, esa prenda que su papá, Roy Lassiter, vistió con orgullo y que él lo hizo de la misma manera

“A toda la afición que siempre me ha apoyado les quiero dar las gracias porque sin ustedes la verdad no creo que iba a tener una oportunidad así, me abrieron las puertas en el Morera Soto. También me voy un poco triste, porque siento que la Liga siempre va a seguir siendo mi casa. Yo quiero, si Dios quiere, un día regresar y poder levantar una copa con la Liga, siempre lo voy a llevar en mi corazón y yo siempre voy a ser un león a donde sea que vaya”, había comentado Lassiter

En su paso por el fútbol nacional, el volante ofensivo se mostró más y logró uno de sus objetivos: abrirse un espacio en la Selección Nacional

A pesar de que sus características no son fáciles de conseguir, por la velocidad que tiene, Alajuelense apostó por darle espacio a fichas de su cantera. Hay jóvenes que con méritos propios se han encargado de que la Liga no sufra la ausencia de Lassiter en la cancha

