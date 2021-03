EntornoInteligente | Existen más de 200 experiencias de vacunas para generar mayor respuesta inmunológica

La ministra para Ciencia y Tecnología indicó que, ante “la aparición de las variantes y las mutantes, condicionan que algunas de esas mutaciones del virus puedan evadir la producción de los anticuerpos en los pacientes o en las personas vacunadas (…) Cuando esta evasión de anticuerpos ocurre, el virus se fortalece en nuestro organismo generando los síntomas y el agravamiento de la enfermedad”

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó este domingo que existen más de 200 experiencias de vacunas en diferentes fases para generar una mayor respuesta inmunológica en el organismo de las personas.

“Se han desarrollado más de 200 experiencias de vacunas que se encuentran entre las fases 1, 2 y 3. Estas experiencias buscan expresar proteínas recombinantes de los segmentos que generan mayor respuesta inmunológica en nuestros organismos”, dijo durante la jornada del Balance sobre la lucha contra la COVID-19 encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ministra para Ciencia y Tecnología indicó que, ante “la aparición de las variantes y las mutantes, condicionan que algunas de esas mutaciones del virus puedan evadir la producción de los anticuerpos en los pacientes o en las personas vacunadas (…) Cuando esta evasión de anticuerpos ocurre, el virus se fortalece en nuestro organismo generando los síntomas y el agravamiento de la enfermedad”.

“Las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud están siendo evaluadas ante la expresión de las mutantes, con la finalidad de ver si estas evaden la producción de anticuerpos y si la respuesta celular es suficiente para controlar la tasa de infección y la evolución de la enfermedad para que no pase a la condición de agravamiento o casos graves”, detalló.

Jiménez aseveró que, ante la actual pandemia por la COVID-19, “esta primera etapa de vacunas va a reforzar la producción de anticuerpos y, probablemente, estemos hablando de una segunda fase, vacunas de segunda generación que sirvan como los refuerzos”.

Asimismo, indicó que “esto es un ejercicio médico mundial, de investigación clínica y cooperación. Con gusto estamos viendo los resultados que está desarrollando Cuba con sus cuatro candidatos vacunales y una experiencia con gotas nasales para inhibir la posibilidad de contagio por esta vía”, para no generar la colonización del virus.

