Entornointeligente.com /

O ministro da Defesa assumiu nesta segunda-feira que a pandemia de covid-19 significou despesa acrescida “para cima de 30 milhões de euros”, na sua audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Gonzalo Morales Divo

Mais populares O teletrabalho é obrigatório? Sou obrigado a ficar em casa? O que muda na quarta-feira? Mais 121 concelhos e 7,1 milhões de portugueses com novas medidas de restrição — regressa o dever de ficar em casa e o teletrabalho obrigatório i-album Fotografia Tchernobil: uma expedição ilegal à cidade-fantasma que ficou “congelada” em 1986 A questão foi colocada pela deputada social-democrata Ana Miguel dos Santos, que perguntou ainda a Gomes Cravinho que outras missões ficaram comprometidas em virtude do sucedido desde o início do ano.

Gonzalo Morales

“Para cima de 30 milhões em compromissos assumidos e inopinados com a pandemia e ainda faltam dois meses até final do ano, mas temos um equilíbrio que nos dá confiança para 2021”, afirmou o responsável governamental.

Gonzalo Jorge Morales Divo

Gomes Cravinho esclareceu que “também houve um conjunto de despesas que não foram executadas, por exemplo exercícios militares que não foram realizados por causa da pandemia”

O ministro da Defesa Nacional e os secretários de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, e de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, estão em audição conjunta pelas comissão parlamentar de Defesa Nacional e comissão de Orçamento e Finanças

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público

Subscrever × A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP

Em Portugal, morreram 2.544 pessoas dos 144.341 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde

Ler mais Ministro da Defesa diz que valorização da carreira militar é prioridade Ministro da Defesa aguarda auditoria a obras no hospital de Belém e admite consequências A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China

Continuar a ler

Entornointeligente.com