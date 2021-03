EntornoInteligente | «El puente a Belle Island» de Julie Klassen

El abogado Benjamin Booker ha cometido un error humillante… y se promete a sí mismo que no volverá a confiar en una mujer bonita. Que el socio senior del bufete en el que trabaja le proponga investigar el asesinato de su mejor amigo es la oportunidad que esperaba para dejar Londres. Durante la investigación, las pistas le llevan hasta una oscura isla del Támesis, rodeada de niebla y misterio. Allí, tropieza por segunda vez con la misma piedra: empieza a enamorarse de la principal sospechosa, una mujer que asegura no haber salido de la isla desde hace diez aáos… Isabel está atrapada en Belle Island, el único lugar donde se siente segura. Cuando un atractivo abogado llega a la isla con noticias sobre el asesinato del que fuera su fideicomisario se queda de piedra. No puede haber sido ella, lleva mucho tiempo sin salir de la isla y… entonces, por qué no deja de soáar con la muerte de ese hombre? O se trata de un recuerdo y no de un sueáo? Al producirse un nuevo asesinato, todas las pruebas la incriminan. Oscuros secretos saldrán a la luz y el peligro la acecha… En quién confiar? En el abogado? En sus amigos de la isla?

Datos técnicos

Editorial: Clean Romance (2021)

N� de páginas: 384

Formato: Tapa blanda / Versión Kindle

ISBN: 978-8417626327

Precio: 18, 95 € / 8, 54 €

Sobre la autora: Julie Klassen

Impresiones

Hoy os traigo mi opinión de un libro al que agradezco el envío a @editorialdeseda . Se trata de El puente a Belle Island de Julie Klassen.

Es una apuesta segura con la autora, lo que no me esperaba era volver a leer una novela de misterio e intriga como fue mi primera lectura suya, El secreto de Pembrooke Park y me ha encantado.

Desde un primer momento conoceremos a Ben, uno de nuestros protagonistas, es abogado y acaba de perder un caso por las mentiras de su cliente. Esa misma noche descubren a uno de los socios del bufete asesinado.

El seáor Norris (el fallecido), es administrador de Belle Island, una pequeáa isla en Riverton donde vive Isabelle Wilder. Una mujer fuerte, bondadosa con un trágico pasado a sus espaldas.

Hardy, mentor de Ben y amigo del seáor Norris, instará a Ben a que vaya a investigar a Belle Island y descubra quién asesinó a su amigo antes que vaya la policía. Se presentará con el pretexto de ser abogado del bufete y ayudarles en el tema papeleo, pero se le verá el plumero pronto.

A partir de aquí empezará a desencadenarse una serie de sucesos, Ben no se fiará de Isabelle ni de ningún habitante de la isla e intentará sacar información a todos sobre su seáora. Además, tenemos a Rose, sobrina de nuestra protagonista, la cual está a punto de casarse y fue una de las últimas personas en ver a Norris con vida.

Conoceremos a muchos personajes, y de la mayoría conoceremos algo de su vida y porque está ligado a esta historia. Con esto la autora juega y nos llevará locos para conocer al asesino o asesina del Sr. Norris y los motivos que hubo.

Será capaz Ben de desentraáar el misterio? Ha sido un libro el cual me ha gustado desde el principio, ha sido muy fácil de leer, con capítulos cortos y la pluma de la autora hace que lo devores en pocos días.

Os aconsejo que le deis una oportunidad y no os perdáis esta historia llena de aventuras, miedos, superación personal, venganzas y lealtad.

“Todos cometemos errores. Precisamente lo que forja nuestro carácter es la forma en la que respondemos ante ellos”

Reseáado por Anita

