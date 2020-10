EntornoInteligente | “El otoño será peor que el verano”: La advertencia de Bill Gates sobre el coronavirus

Por La República “Todos los números están subiendo, y siempre existe una alta posibilidad de que, a medida que haga más frío y la gente esté más en las casas, veamos más transmisión”, afirmó el multimillonario al ser preguntado sobre qué debería hacer Estados Unidos

Foto archivo: REUTERS/Yuri Gripas

El martes 13 de agosto, fue entrevistado por el portal web de noticias Político y afirmó que “el otoño va a ser peor que el verano” en Estados Unidos (EEUU) por la incidencia del Covid-19, enfermedad que en las últimas horas dejó más de 1,1 millones de muertos en el mundo.

“Todos los números están subiendo, y siempre existe una alta posibilidad de que, a medida que haga más frío y la gente esté más en las casas, veamos más transmisión”, afirmó el multimillonario al ser preguntado sobre qué debería hacer Estados Unidos.

Gates aseguró que mientras “llegan las nuevas herramientas”, como las terapias y las vacunas probadas actualmente contra el coronavirus SARS-CoV-2, “todo lo que tenemos es nuestro comportamiento, usar mascarillas, no estar en eventos masivos, distanciamiento social, lavarnos las manos”.

Reconoció la “fatiga” que hay en la población, pero deploró el “mal mensaje” que hay acerca de las medidas de seguridad y, particularmente, lo “bastante pobre” que es el uso de mascarillas en Estados Unidos, la nación más golpeada por la pandemia.

