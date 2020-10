EntornoInteligente | El detalle de las fases y las normativas para asistir al Plebiscito en cada comuna el próximo domingo

Con la cédula de identidad se podrá acudir a las urnas, sin necesidad de pedir un permiso especial en comisaría La autorización será válida únicamente para el sufragio. Esto quiere decir que si alguien necesita realizar otra actividad esencial, como compra de alimentos o medicamentos, deberá pedir uno de los dos permisos semanales disponibles durante esa etapa. Cualquier otro tipo de salida, incluyendo ida a parques y visitas a familiares o amigos, sigue estando prohibida

Entornointeligente.com /

“Todas las personas van a poder votar y participar. Ese es el primer objetivo de este plan”, explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, el jueves, al momento de explicar nuevas resoluciones tomadas por su repartición, en coordinación con el Servicio Electoral y el Ministerio de Salud.

Y es que a casi una semana del Plebiscito, cada vez son más las certezas con respecto al funcionamiento que adoptará el país durante ese día, en el que se espera que la mayor cantidad de ciudadanos puedan concurrir a votar de la forma más sencilla posible, manteniendo el apego a las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo.

Tras el anuncio de los últimos ajustes, el panorama nacional se acerca a lo que será su estado definitivo para el próximo fin de semana: a partir del lunes 19 de octubre a las 5 AM, serán 30 las comunas en Cuarentena y 73 en Transición . A partir de ese momento ninguna más avanzará de etapa hasta pasada la votación, debido a que las modificaciones que se puedan informar en ese sentido el día jueves se harán efectivas a partir del lunes siguiente. Lo que sí podrían sumarse son localidades que retrocedan, un cambio que se pone en vigencia durante la madrugada de los sábados.

Revisa a continuación cuáles son las comunas que se encontrarán en cada una de las cuatro fases del Plan Paso a Paso que se mantienen activas en Chile y cuáles son las normativas que regirán en cada una de ellas para poder ejercer el derecho a sufragio.

Cuarentena

Son 30 las comunas que arrancarán la próxima semana en el Paso 1, donde el confinamiento se mantiene durante todos los días de la semana. El domingo 25 de octubre, todos los habitantes de estas comunas podrán ir a votar solamente portando su carnet de identidad y sin necesidad de solicitar un permiso a Carabineros.

Con la cédula de identidad se podrá acudir a las urnas, sin necesidad de pedir un permiso especial en comisaría La autorización será válida únicamente para el sufragio. Esto quiere decir que si alguien necesita realizar otra actividad esencial, como compra de alimentos o medicamentos, deberá pedir uno de los dos permisos semanales disponibles durante esa etapa. Cualquier otro tipo de salida, incluyendo ida a parques y visitas a familiares o amigos, sigue estando prohibida.

Las comunas en Cuarentena serán el radio urbano de Arica en la región homónima; Vallenar en Atacama; Pichidegua en O’Higgins; Coihueco en Ñuble; Cañete, Coronel, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Lota y Tomé en Biobío; Carahue, Ercilla,Galvarino, Loncoche, Renaico, Saavedra, Teodoro Schmidt y Villarrica en La Araucanía; Fresia, Frutillar, Los Muermos, Osorno, Puerto Montt, Río Negro y San Juan de la Costa , en Los Lagos; Coyhaique en Aysén; y Natales, Porvenir y Punta Arenas en Magallanes.

Transición

En la segunda fase del Paso a Paso se van a encontrar 73 comunas, donde el confinamiento regirá solamente durante los fines de semana. Como el Plebiscito tendrá lugar un domingo, en la práctica tendrán vigentes las mismas restricciones que las otras 30 localidades que se encontrarán en Cuarentena.

Así, también podrán concurrir a votar con su cédula de identidad, pero cualquier otra actividad autorizada por los permisos entregados por Carabineros deberán hacerse con el respaldo de dicho documento, el que solo se puede obtener una vez durante todo el fin de semana.

73 comunas estarán en el segundo paso, con confinamiento durante los fines de semana La situación por regiones es bastante disímil. En la de Arica y Parinacota, por ejemplo, no hay ninguna comuna en este paso, mientras que en Tarapacá hay tres ( Alto Hospicio, Iquique y Pozo Almonte ) y en Antofagasta dos ( Antofagasta y Mejillones ). En Atacama, en tanto, están en Paso 2 Copiapó y Tierra Amarilla , y en Coquimbo tampoco se registran localidades en esta fase.

En Valparaíso se encuentran en Transición Calera, La Cruz, Valparaíso y Viña del Mar . En la Metropolitana son 15: Buin, Cerro Navia, Conchalí, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Prado, Macul, Peñaflor, Pudahuel, Puente Alto, San Miguel y San Ramón . Luego, en O’Higgins, hay seis: Graneros, Machalí, Rancagua, Rengo, San Fernando y San Vicente.

Un poco más al sur, en el Maule, son nueve comunas en Fase 2: Curicó, Licantén, Linares, el radio urbano de Longaví, Maule, Molina, San Clemente, el radio urbano de Talca y Teno . En Ñuble se trata solamente de Chillán y Chillán Viejo . Biobío, que hasta este domingo tenía solamente dos comunas en Transición, llegará a las elecciones con siete: Chiguayante, Concepción, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz y Talcahuano .

El panorama se complica hacia el sur. En La Araucanía son 11: Angol, Cholchol, Collipulli, Cunco, Lautaro, Lonquimay, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Temuco y Victoria. En Los Ríos se trata de Corral, Lanco, Paillaco, Río Bueno y Valdivia . En Los Lagos, en tanto, serán Chonchi, Maullín y Purranque . Ni Aysén ni Magallanes tiene comunas en este paso.

Preparación

A nivel nacional, son más de 200 las comunas que se encuentran en esta fase, la más común en este momento. En ella no existe confinamiento ningún día de la semana ni la necesidad de pedir permiso para salir, aunque se mantienen restricciones de reunión con otras personas —máximo 25 personas en lugares cerrados y 50 en espacios abiertos— y no se puede visitar comunas en pasos anteriores. Quienes vivan en estas comunas no necesitan acreditar con ningún documento su derecho a circular ese domingo para poder votar o hacer otras actividades.

Revisa a continuación el listado de comunas en Preparación:

Región de Arica y Parinacota Arica, Camarones, General Lagos, Putre.

Región de Tarapacá: Camiña, Colchane, Huara, Pica.

Región de Antofagasta: Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla.

Las comunas en Paso 3 no necesitan permiso para salir durante los fines de semana ni tampoco para votar el domingo Región de Atacama: Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Freirina, Huasco.

Región de Coquimbo: Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paiguano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña.

Región de Valparaíso: Algarrobo, Cabildo, Calle Larga, Cartagena, Casablanca, Catemu, Concón, El Quisco, El Tabo, Hijuelas, Isla de Pascua, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Antonio, San Esteban, San Felipe, Santa María, Santo Domingo, Villa Alemana, Zapallar.

Región Metropolitana: Alhué, Calera de Tango, Cerrillos, El Bosque, El Monte, Estación Central, Huechuraba, Isla de Maipo, La Reina, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Maipú, Melipilla, Ñuñoa, Paine, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, Santiago, Talagante, Vitacura.

Región de O’Higgins: Chépica, Chimbarongo, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Malloa, Marchihue, Mostazal, Nancagua, Navidad, Olivar, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Quinta de Tilcoco, Requínoa, Santa Cruz.

Región del Maule: Cauquenes, Chanco, Colbún, Constitución, Curepto, Empedrado, Hualañé, Longaví, Parral, Pelarco, Pelluhue, Pencahue, Rauco, Retiro, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Javier, San Rafael, Talca, Vichuquén, Villa Alegre, Yerbas Buenas.

Región de Ñuble: Bulnes, Cobquecura, Coelemu, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ranquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco, Yungay.

Región del Biobío: Alto Biobío, Antuco, Arauco, Contulmo, Florida, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Santa Juana, Tirúa, Tucapel.

Región de La Araucanía: Freire, Perquenco, Vilcún

Región de Los Ríos: La Unión, Los Lagos, Mariquina.

Región de Los Lagos: Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén,Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Llanquihue, Palena, Puerto Octay, Puerto Varas, Puqueldón, Puyehue, Queilén,Quellón,Quemchi, Quinchao, San Pablo.

Región de Magallanes: Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Primavera, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine.

Apertura Inicial

Esta es la fase más avanzada en la que se encuentra una comuna hoy en día. A pesar de que existe una más —el Paso 5 o Apertura Avanzada— ninguna localidad cuenta con los requisitos para llegar a dicha categoría. En este momento, son 29 las comunas en Apertura Inicial .

29 comunas estarán en el Paso 4 En esta etapa se encuentra Juan Fernández en Valparaíso, y a ella avanzarán seis comunas de la RM este lunes: Colina, Curacaví, María Pinto, Pirque, San Pedro y Tiltil.

El resto de las comunas en esta fase están todas en las comunas del sur: diez en La Araucanía ( Curacautín, Curarrehue, Gorbea, Los Sauces, Lumaco, Melipeuco, Pitrufquén, Purén, Toltén, Traiguén ), tres en Los Ríos ( Futrono, Lago Ranco y Máfil) y nueve en Aysén ( Aisén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Guaitecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, Tortel ).

Traslado interregional

En este minuto, solamente está permitido el tránsito entre comunas que se encuentren en Paso 3, 4 o 5, y en el caso de las regiones de Aysén y Magallanes se exige un PCR negativo al ingreso y una cuarentena preventiva. Para el día del Plebiscito se establecerán normas de movilidad especiales que apuntan a facilitar el tránsito hacia los locales de votación.

Se podrá viajar a la comuna donde se vota, independiente de la fase en la que se encuentre, portando el carnet de identidad, el pasaporte covid y el comprobante de consulta de Servel A partir del día sábado 23 de octubre, se habilitarán los desplazamientos para quienes voten en una comuna distinta de la que habitan, independiente de la fase en la que se encuentren ambas localidades. Una vez en la comuna de destino, deberá atenerse a las restricciones vigentes en el lugar. Para realizar este desplazamiento se pedirá pasaporte covid —una declaración jurada de salud que se completa en el sitio web www.c19.cl —, el comprobante de Consulta Servel que muestre dónde corresponde votar y la cédula de identidad.

En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes , el requisito de PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes del viaje se mantendrá, pero los ciudadanos podrán acudir a las urnas sin necesidad de cumplir con la cuarentena preventiva. Lo mismo es válido para los chilenos residentes en el extranjero o cualquier ciudadano con derecho a voto que ingrese al país con motivo del Plebiscito: acreditando un examen de PCR negativo en los últimos tres días, su identificación y su pasaporte covid, podrá emitir su sufragio. ¿Encontraste algún error? Avísanos

Entornointeligente.com