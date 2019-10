EntornoInteligente | El decálogo del viajero prudente

Entornointeligente.com /

Viví mi mayor contratiempo hace unos quince años en un viaje durante mi regreso por carretera desde Máncora (norte de Perú😉 hasta Guayaquil. En Tumbes, ya cerca de la frontera y de que anocheciera, se me ocurrió contratar un taxista que me llevaría hasta Huaquillas (unos 30 minutos) para tomar el transporte público rumbo a casa.

Pero ese taxista se detuvo en un desolado aparcamiento de Aguas Verdes, en el lado peruano de la frontera, para exigirme el pago de un supuesto impuesto a la seguridad, bajo la amenaza de no devolverme el equipaje. Después de la discusión terminé por darle $ 40 extras para cerrar ese episodio que me enseñó que entre los taxistas de frontera pueden colarse pillos que buscan estafar a los viajeros aprovechándose de su vulnerabilidad por encontrarse en un ambiente desconocido.

Desde entonces no me ha ocurrido nada parecido. Pero sí otras situaciones que me han entregado otras lecciones ( los kilómetros dejan enseñanzas ) que suelo transmitir a aquellas personas que me solicitan alguna recomendación que las ayude en una próxima salida al extranjero o hacia un destino nacional. No se trata solo de sentirnos seguros y preparados, sino de disfrutar la experiencia y ser atentos con la gente que nos cruzamos en el camino. Aquí las resumo.

1. Preparar el equipaje con anticipación. ¿Alguna vez lo he hecho a última hora? Sí. Por ello he salido al apuro sin ropa de dormir, correa, medias o artículos de aseo personal, solo por mencionar algunos olvidos. Con adecuada preparación previa, cumplo con llevar una muda de ropa para cada día, además de algunas para la noche. Pero suelo repetir pantalones, por ejemplo. No me gusta viajar muy cargado. Sin embargo, un abrigo resulta imprescindible. Aunque vaya al más caluroso desierto, siempre tendré frío en algún momento, como en el avión o en un bus climatizado. Sobre la preparación previa de equipaje, conocí a una persona que redactaba una lista detallada con las prendas que se pondría cada día y cada noche, accesorios incluidos, lo cual puede ser válido (pero creo que ya es demasiado). Y no lo olvide: un pequeño botiquín con pastillas básicas contra el dolor de cabeza, el cólico o el mareo siempre viene bien.

2. Llevar una mochila para excursiones. La fórmula que suelo aplicar en los viajes más largos de una semana es llevar una maleta grande y una mochila pequeña. Empleo esta última en todas las salidas del día con los elementos que puedo necesitar (abrigo, artículos de aseo, mapas). Pero si el viaje es de menos de cinco días, una mochila o maleta pequeña es suficiente. Por cierto, ponerle una etiqueta con nombre, teléfono y ciudad a ambas piezas de equipaje. En una ocasión, en el aeropuerto de Madrid no me dejaron ingresar a la cabina del avión con el equipaje de mano porque lucía mayor a lo permitido. Lo facturaron en la sala de preembarque de regreso a Guayaquil y se extravió. Quizás haya terminado en Zimbabue o Madagascar. Culpa de la aerolínea, pero quizá habría regresado a mí si le hubiera puesto mi nombre y contactos.

3. Organizar los documentos importantes. Suelo llevar el pasaporte conmigo a todo lugar, generalmente en un canguro. Aunque si viajo con mi chompa especial para los viajes (todos deberíamos tener una), empleo sus muchos bolsillos para tener mi pasaporte siempre a mano. También sigo una recomendación que me dio mi padre: separar el dinero efectivo en dos o tres grupos, para siempre tener un fondo extra en el caso de que ocurra un extravío. Afortunadamente, nunca he perdido dinero. Pero en una ocasión, en París, extravié mi boleto de bus turístico (aún no sé en qué momento simplemente desapareció) y me tocó regresarme al hotel en metro. Desde entonces dedico un bolsillo para cada tipo de documento: pasaporte, pasajes, mapas, dinero…

4. Contratar un seguro de viaje. Hay destinos como la Unión Europea en que el seguro de viaje es requisito obligatorio para solicitar el visado. Pero, aunque no sea obligación, los ecuatorianos deberíamos acostumbrarnos a salir de viaje siempre con la seguridad que nos brinda esa cobertura. El costo dependerá de factores como el destino, el tiempo de permanencia, el número de personas y el tipo de viaje (trabajo, vacaciones, estudios). Resulta imprescindible conocer cómo realizar el contacto con el seguro en el caso de imprevistos, como enfermedad o accidente. ¡Y tener esos números telefónicos siempre a mano! No caigamos en la idea de que el seguro de viaje es un simple papel que nos exigen en la embajada o consulado. Puede incluso salvarnos la vida o ayudarnos en casos extremos, así que brindémosle una justa importancia.

5. Respetar las culturas distintas a la nuestra. Por extrañas que puedan parecernos algunas costumbres o tradiciones, resulta completamente necesario no burlarnos de ellas o compararlas con las nuestras, ya que podemos ofender a los habitantes. En un reciente viaje a España, una compañera del grupo se quejaba de la supuesta simplicidad y sabor de los bocadillos que brindaron en un encuentro social y académico… ¡y lo hacía frente a los anfitriones! La comida ecuatoriana es mejor, decía. Las palabras deben ser cordiales en ambos lados. En Colombia conocí a un guía turístico que se dedicó a explicarme por qué a Ecuador no le conviene una guerra con su país. ¡Porque nos destruirían debido a la cantidad de armamento que tienen y a su experiencia luchando contra la guerrilla! Hasta en un país tan cordial como nuestro vecino del norte puede haber una persona que desconoce el significado de la palabra ‘prudencia’. ¡Y se dedicaba al turismo!

6. Nunca pasarse de listo. Petra es una urbe tallada en las montañas del sudoeste de la actual Jordania y tiene como ícono la fachada del edificio denominado el Tesoro, que aparece en la escena final de la película Indiana Jones y la última cruzada. Ingresé a esa estructura junto con un grupo de ecuatorianos y nos encontramos con una apacible cueva, lo cual quizás inspiró a un compatriota de vejiga pequeña que procedió a orinarse en una esquina de ese patrimonio de la humanidad, según la Unesco. De haberlo visto el guía, seguramente nos echaban a todos los nacionales de ese monumento histórico. Y aunque luego le comenté con buen tono que eso era totalmente indebido, creo que no comprendió realmente lo que había acabado de hacer. Estar de viaje debería inspirarnos a buscar una mejor versión de nosotros mismos. En Dubái, un guía egipcio me dijo una vez que el ambiente moldea a las personas. Me explicó que los egipcios que iban de visita a su país se portaban ordenadamente en el aeropuerto de Dubái, haciendo las filas como corresponde, ya que esa es la norma en los Emiratos Árabes Unidos. Pero al bajarse en la terminal de El Cairo se convertían en una masa atropelladora sin orden ni compostura. ¡Y eran las mismas personas!

7. Abrámonos a la gastronomía distinta. Resulta perfectamente comprensible que prefiramos el arroz con menestra de nuestra madre o las empanadas que nos prepara la abuelita, pero no nos cerremos a los nuevos alimentos (mis sobrinas Paola y Daniela seguramente sonreirán al leer esto, ya que para ellas tengo fama de místico en las comidas). Ya tendremos tiempo de comer nuestros platos favoritos en casa, mientras tanto abramos mente y paladar. ¿Qué es lo más raro que he comido? En Pekín me sirvieron una mesa con variedad de pescados que nunca había visto ni en internet. La verdad no me gustaron tanto. Pero sonreí en cada bocado. Hablando de pescados, en un restaurante a orillas del mar de Galilea (Israel) me serví un supuesto descendiente de las capturas de los pescadores discípulos de Jesús. Pagué 20 dólares por ese privilegio y la verdad es que ese pariente de Nemo tampoco estaba bueno.

8. Seamos puntuales para las excursiones. Solo en Ecuador las 06:00 significan 06:20 o 06:30. Y eso resulta un defecto horrible cuando somos parte de un grupo de turistas con agenda programada. Si el guía nos indica que debemos estar a las 07:00 en el lobby del hotel listos para partir, estemos en el punto diez minutos antes. El personaje más impopular de todo grupo de viajeros es aquel que retrasa a los demás debido a su impuntualidad. Y esa misma persona suele quedar rezagada en los recorridos por senderos o en los salones de un gran museo, y luego hay que armar brigadas para buscarlo. Ser puntual es una excelente muestra de respeto hacia sus compañeros de viaje y también a su propio bolsillo, ya que puede llegar a perder la posibilidad de hacer la actividad.

9. Aprender alguna palabra en el idioma local. Mi primer éxito lingüístico en el extranjero fue aprender a decir “you’re welcome” (de nada) en Estados Unidos. Lo sentí así porque cada vez que alguien me agradecía me quedaba mudo. Al inicio no sabía cómo responder. También recuerdo que aprender a decir “ni hao” y “xie xie” (hola y gracias, respectivamente) me hizo ganar varias sonrisas de los habitantes locales en China. Lo mismo me ha ocurrido en cada país que he visitado, ya que las personas aprecian que les hablen en su lengua local, aunque sea una palabrita. Mi frase clave en francés es: “Je le parle, je l’écris, je le lis, mais je ne le comprends pas” (Lo hablo –el idioma francés–, lo escribo, lo leo, pero no lo entiendo). Es un chiste malo, pero me ha ido bien cada vez que lo digo en Francia. Mi hermano mayor comenzó a aprender por internet ciertas palabras en ruso cuando parecía que la selección ecuatoriana de fútbol clasificaría a la Copa del Mundo Rusia 2018. Creo que él saló al equipo.

10. Atento a las estafas. Creo que París es donde más alertas he tenido. Por ejemplo, en los alrededores de la torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame operan cientos de jóvenes gitanas que se acercan llorando para pedir dinero por una supuesta abuelita enferma que acaba de llegar de Europa del Este. Y en la avenida de los Campos Elíseos, un amigo de la universidad quería cumplir su sueño de tomarse una cerveza en uno de esos bares, pero al solicitarla le llevaron una botella de champaña que le destaparon rápidamente frente a él para obligarle a pagar 100 euros por el gustito. Ese fue un trago amargo que le dejó enseñanzas.

