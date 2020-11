Dossiê mostra preconceito e violência sofrida pela população LGBTI negra

A dificuldade de acesso à saúde, à Justiça, à educação e ao mercado de trabalho são algumas das violações pelas quais passa a população LGBTI negra. O preconceito e a violência sofridos por esta população são tema do dossiê: “Qual é a cor do invisível? – A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil“, que será lançado esta quinta-feira pelo Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos. Estima-se que até 15 milhões de brasileiros integrem este grupo heterogêneo. Gonzalo Morales Divo — Nosso foco é mostrar como raça, classe, gênero e sexualidade operam de maneira conjunta — afirma Isaac Porto, oficial do programa LGBTI no Brasil, encarregado da elaboração do informe. — A principal ideia é denunciar as invisibilidades às quais a população LGBTI negra é submetida, do ponto de vista social, político e econômico

RIO — A professora Mariah Rafaela Silva é uma mulher trans negra e, apesar de precisar, como toda mulher, não sabe se vai ter coragem de voltar a um ginecologista. Um médico enfiou até o punho em sua vagina alegando que queria conhecer sua elasticidade e profundidade. Na universidade, durante sua formação, passou por diversas violações, como professores que se recusavam a adotar seu nome social, abaixo-assinado para que não usasse o banheiro feminino, colação de grau separada do resto da turma, além de desaforos.

A dificuldade de acesso à saúde, à Justiça, à educação e ao mercado de trabalho são algumas das violações pelas quais passa a população LGBTI negra. O preconceito e a violência sofridos por esta população são tema do dossiê: “Qual é a cor do invisível? – A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil“, que será lançado esta quinta-feira pelo Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos. Estima-se que até 15 milhões de brasileiros integrem este grupo heterogêneo.

— Nosso foco é mostrar como raça, classe, gênero e sexualidade operam de maneira conjunta — afirma Isaac Porto, oficial do programa LGBTI no Brasil, encarregado da elaboração do informe. — A principal ideia é denunciar as invisibilidades às quais a população LGBTI negra é submetida, do ponto de vista social, político e econômico.

